Dân Nam Hàn Du Lịch, Xài Kỹ Hơn

SEOUL, Nam Hàn -- Dân Nam Hàn đang có khuynh hướng xài kỹ hơn, du lịch cũng tìm giá rẻ hơn...Bản tin KBS cho biết: Xu hướng tiêu dùng và du lịch "tiết kiệm" của người dân Nam Hàn...Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nam Hàn đã tiến hành một phân tích về xu hướng tiêu dùng, du lịch của người dân Nam Hàn dựa trên khoảng 9 triệu nội dung được đăng tải trên mạng xã hội từ năm 2014 tới năm 2016.Ở lĩnh vực du lịch, người dân Nam Hàn có khuynh hướng lựa chọn những chuyến du lịch với giá tiết kiệm trong một khoảng thời gian ngắn, cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không giá rẻ, du lịch trong nước với lịch trình hai ngày một đêm, hay du lịch ở các quốc gia gần Nam Hàn. Nhiều người bắt đầu có xu hướng ưa chuộng tới trải nghiệm cuộc sống người dân địa phương ở các thành phố nhỏ, thay vì ghé thăm những địa danh du lịch nổi tiếng.Bên cạnh đó, xu hướng du lịch "độc hành" cũng trở nên phổ biến hơn do người dân có suy nghĩ tích cực rằng du lịch một mình thoải mái và tự do hơn, thay vì những suy nghĩ tiêu cực như cô đơn khi du lịch một mình.Ở lĩnh vực tiêu dùng, người dân Nam Hàn có xu hướng cân nhắc so sánh kỹ lưỡng giữa tính năng với giá thành sản phẩm khi mua sắm, không chỉ đối với những mặt hàng giá cao như đồ điện tử mà ngay cả khi chi tiêu những khoản tiền nhỏ như mua suất cơm hộp. Tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu với giá cả phải chăng và tính năng chất lượng phù hợp phần lớn đều gia tăng. Ngoài ra, nhiều người bắt đầu chuyển sang lối sống "hộ gia đình một người", chỉ sống một mình cùng thú cưng, ăn uống đơn giản như cơm hộp hay mỳ gói.