Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy và Phan Thiết giúp 10 giếng nước sạch cho gia đình 100 đồng bào nghèo tại Cù lao Hậu Bôi (Sóc Trăng) ngày 5-3-2017



Ngày 5-3-2017 vừa qua, thành viên Đoàn CTXH Nghĩa Sinh từ Sài Gòn, Phước Tuy và Phan Thiết đã đến nghiệm thu và giao giếng nước sạch cho gia đình 100 đồng bào nghèo tại Cù lao Hậu Bôi (Sóc Trăng). Mỗi giếng nước được đào sâu 100 mét. Giếng nước được bơm lên bằng máy và có thể cung cấp nước sạch cho 10 người và 10 giếng nước có thể phục vụ nước sạch cho trên 100 người.



Nhu cầu của đồng bào nghèo

Cù lao Hậu Bối (còn được gọi là Cồn Mỹ Phước) được hình thành do phù sa của sông Hậu bồi đắp, với diện tích hơn 1.000ha. Đây là nơi sinh sống của 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu. Có lẽ vì cù lao nầy được hình thành do phù sa của sông “Hậu bồi” đắp, nên dân địa phương qua nhiều thế hệ đã đọc trại ra là “Hậu bối.” Người dân trên cù lao chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng cây ăn trái nên đa phần nghèo khó vì thu hoạch bằng lao động tay chân từ ruộng vườn không được bao nhiêu. Do cảnh khó nghèo, đa phần dân chúng trong vùng dùng nước sông cho mọi việc trong gia đình: ăn, uống, tắm, giặt, và ngay cả vệ sinh cũng cùng trên một con sông. Nhu cầu thực sự hàng ngày của đồng bào phải là những giếng nước sạch để phòng ngừa bệnh tật và có sức khỏe tốt.



Nghĩa Sinh và ân nhân Nghĩa Sinh

Cảm nhận được nỗi khó khăn nầy, Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đã khiêm nhu vận động được 33.000.000 VNĐ từ các thành viên Nghĩa Sinh và ân nhân Nghĩa Sinh để thực hiện dự án 10 giếng nước sạch cho 100 bà con trong địa hạt Cù lao Hậu Bối. Các thành viên Đoàn CTXH Nghĩa Sinh tự túc 100% tiền xe và tiền ăn cho chuyến công tác từ thiện bác ái nầy.