CSVN Hối Lộ Hạng Nhì Á Châu

Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế Transparency International ngày 07/03/2017 công bố kết quả thăm dò 20.000 người ở 16 nước Á châu Thái Bình Dương, từ Pakistan cho đến Úc, cho biết nạn hối lộ tham nhũng trầm trọng ở Á châu Thái bình dương. Hối lộ tham nhũng nhứt là Ấn Độ và CS Việt Nam. Hơn hai phần ba người Ấn, Việt được hỏi trả lời bị ép buộc phải nộp tiền cho nhân viên, công chức Nhà nước. Hối lộ tham nhũng ngay trong ngành giáo dục và y tế. Cảnh sát là thành phần hối lộ tham nhũng bạo nhứt. Trái lại trong sạch nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Úc.Vấn đề hối lộ tham nhũng là một chuyện dài nhiều tập, chưa có hồi kết, càng ngày càng trầm trọng, trở thành quốc nạn ở VN đang nằm trong gọng kềm CS. Vì độc tài là cha sanh mẹ đẻ của hối lộ tham nhũng. CS nuôi hối lộ tham nhũng cho cán bộ đảng viên sống, chớ lương bổng cán bộ, công nhân viên không đủ ăn sáng, không tham nhũng thì làm sao sống, làm sao nuôi gia đình. CS cũng dùng tham nhũng như dây thòng lọng để trị cán bộ đảng viên, để phe mạnh triệt hạ phe đối thủ như chiến thuật “đả hổ diệt ruồi” của Chủ Tịch Tập cận Bình dùng chiêu bài tham nhũng để hạ phe chống đối y.Không phải trong kỳ thăm dò này của Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế Transparency International, CSVN mới đội sổ hối lộ tham nhũng. Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế đã nhiều lần thăm dò, cho CSVN là chế độ tham nhũng nhứt nhì trên thế giới. Tiêu biểu như năm 2013 Tổ chức này công bố kết quả khảo sát toàn cầu về nạn tham nhũng trong năm 2013, CSVN cũng đứng hạng 116/177 gần đội sổ tham nhũng nhứt thế giới. Hồi năm trước 2012 tham nhũng của CSVN nặng hơn, tệ hơn năm 2013 tới 7 bậc.Ai cũng biết chính CSVN, chính Đảng Nhà Nước do những đảng viên CS độc quyền, độc tài thống trị toàn diện, CSVN là những người tham nhũng, những con hạm tham nhũng, chớ không ai vào đó cả. Có quyền mới tham nhũng, hối mại quyền thế, mới hối lộ, mới ăn cắp của công, cướp đoạt của dân được.Tham nhũng trong thời CS chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng tăng, trở thành quốc nạn, trở thành chất nổ làm chế độ CS, Đảng Nhà Nước CS có thể nổ bùng hay nổ chụp trước nỗi bất mãn của người dân như thùng thuốc súng.Biết thế nhưng Đảng Nhà Nước CS không thể, không hề thực sự bài trừ tham nhũng được. Vì tham nhũng là hiện thân của Đảng CS độc tài, đảng trị, toàn diện, độc tài triệt để hơn vua chúa, quốc xã, quân phiệt. Mỗi lần đại hội Đảng CSVN là mỗi lần CS nói đến cửa tử tham nhũng này của Đảng. Nhưng không một lãnh tụ nào, một “ban bệ” nào đưa ra một giải pháp bài trừ tham nhũng cụ thể, khả thi nào.CS chỉ phê bình, tự phê về tham nhũng để cho dân chúng bớt bất mãn. CS chỉ dùng chiêu bài trị tham nhũng để triệt hạ phe cánh của nhau mà thôi. Chớ bài trừ tham nhũng, chống tham nhũng, là chống CS, chống Đảng thì còn ai đâu làm việc, còn ai đâu để đảng xài. Vì cán bộ đảng viên CS từ bắc chí nam, từ đông sang tây, từ lớn chí nhỏ, từ nam tới nữ, từ gốc tới ngọn đều tham nhũng. Họ độc tài, độc quyền nên họ tham nhũng một cách tự do mà CS gọi là vô tư, thoải mái, vô tội vạ vì CS là độc tài đảng trị toàn diện, không báo chí, không cơ quan nào giám sát, ngăn chận, trừng trị thực sự cả.Chỉ một chuyện nhỏ là qui định đảng viên CS phải kê khai tài sản – một điều kiện tối thiểu để chống tham nhũng mà CS, TC cũng như VC không làm được.Chỉ có một cách duy nhứt để diệt trừ tham nhũng là giải trừ CS đi, giao quyền làm chủ đất nước lại cho người dân, thể hiện chế độ pháp quyền qua chánh quyền dân cử, dân chủ phân công phân nhiệm thành tam lập - lập pháp, hành pháp và tư pháp - ngăn chận và giám sát nhau, với trợ lực của tự do báo chí, tự do ngôn luận.Vì CS độc tài đảng trị toàn diện, toàn quyền, CS là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng, nên tham nhũng mới đương trường, trịch thượng như trong chế độ CS ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Bắc Hàn, và ở Cuba. CS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ.Không một cán bộ đảng viên CS nào không lợi dụng chức vụ trong quyền đảng quyền, quân quyền và chánh quyền để hối mại quyền thế, lấy của công làm của tư, quan liêu, cửa quyền, bóc lột hối lộ của dân, để tự mình và cho vợ con, bè bạn, tay em “vô tư”, vô tội vạ làm giàu bất chánh.Không tham ăn tiền của đất nước và nhân dân như con hạm thì làm gì họ giàu bạc triệu bạc tỷ Mỹ kim, con cháu phung phí xài tiền như quăng tiền qua cửa sổ như đã thấy trong nước và ngoại quốc.Gần đây ngày 23/12/2016 Mỹ có ban hành luật S. 2943 tức Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) áp dụng các biện pháp chế tài trên toàn thế giới và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả các quan chức Việt Nam.”Với luật này người Việt hải ngoại đặc biệt là người Mỹ gốc Việt có thể bài trừ tham nhũng giúp cho nước nhà VN, bằng cách tố cáo, truy tố cán bộ, đảng viên CS tham nhũng, cướp tài sản, cướp quyền sống, đánh đập người dân, đưa tiền qua Mỹ cất giấu. Như Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc lương chỉ 400 Đô một tháng, mua một lượt hai cái nhà bạc triệu ở thành phố Anaheim, miền Nam Californnia. Như Nguyễn thanh Phượng con gái và Nguyễn bảo Hoàng con rể của TT Nguyễn tấn Dũng làm gì có bạc tỷ Đô la, bỏ ra 100 triệu Đô mua câu lạc bộ đá banh Chivas USA ở Los Angeles như mua một chai rượu Chivas vậy.Lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó lọt. Cán bộ đảng viên CS sát thủ nhân quyền VN, hối lộ tham nhũng đồng bào trong nước. Người Mỹ gốc Việt ở Mỹ rất nhiều thừa khôn ngoan để vận dụng luật pháp Mỹ, luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky để trừng trị bọn gian ác CS này./.(Vi Anh)