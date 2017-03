Nhiều Hãng Chống Quyền Được Sửa Chữa Của Người Dùng

Quay lại năm 2010, ngành công nghiệp sửa chữa điện thoại đánh dấu một cột mốc quan trọng, các nhà quản lý liên bang hợp pháp hóa việc jailbreak smartphone. Khi đó, Apple đã cảnh báo các quan chức của Phòng Bản quyền Mỹ rằng jailbreak điện thoại sẽ tiềm ẩn “những hậu quả nghiêm trọng”, vì các hacker có thể sẽ dùng những chiếc iPhone bị jailbreak để phá sập mạng lưới điện thoại di động quốc gia.Lời cảnh báo của Apple nhằm bảo vệ mô hình kinh doanh của riêng hãng, vì một khi chiếc iPhone bị jailbreak, nó có thể vượt qua các giới hạn trên App Store của Apple và cài đặt ứng dụng từ bất kỳ nơi nào. Cho đến năm 2016-2017, Apple tiếp tục phản đối luật được gọi là “Quyền được sửa chữa”.Đã có 8 bang của Mỹ, bao gồm Nebraska, đang xem xét việc thông qua điều luật “Quyền được sửa chữa” để bắt buộc với các công ty, cho dù họ có ở trong lĩnh vực công nghệ hay không, phải tạo ra các hướng dẫn sử dụng, các công cụ chuẩn đoán, và các bộ phận thay thế sẵn có cho rộng rãi toàn bộ người dùng và các cửa hàng sửa chữa, chứ không chỉ giới hạn cho một số công ty được chọn. Điều luật cũng đang được lưu hành ở các bang Illinois, Kansas, Minnesota, Massachusetts, New York, và Wyoming. Có thể thấy, dự luật mới sẽ có thể cắt giảm lợi nhuận của các công ty đến từ các cửa hàng sửa chữa độc quyền do họ cung cấp.Lydia Brasch, thượng nghị sĩ của của bang Nebraska, người bảo trợ cho điều luật cho biết, nhà vận động hành lang cho Apple, Steve Kester đã nói với bà rằng, các biện pháp mới sẽ biến Nebraska trở thành “thánh địa cho những diễn viên tồi tệ” – ám chỉ những tin tặc nguy hiểm.Apple vẫn chưa trả lời về thông tin, nhưng lại đưa ra cảnh báo về những nguy cơ mất an toàn quanh các thỏi pin Lithium-Ion.Ngoài Apple, nhà sản xuất máy cày John Deere cũng lên tiếng phản đối dự luật mới. Theo các thỏa thuận cấp phép của John Deere, khách hàng thậm chí không thể đánh giá về phần mềm chạy trên chiếc máy cày, do điều khoản liên quan đến “bất kỳ phần mềm, file dữ liệu, tài liệu, các bảng cân chỉnh động cơ, các tin dữ liệu độc quyền và các tin dữ liệu về mạng khu vực điều khiển.”Mô hình cấp phép vẫn tồn tại dù các cơ quan quản lý Liên bang của Mỹ đã ban hành các miễn trừ với Đạo luật Bản quyền Kỷ nguyên Kỹ thuật số năm 2015, mà theo đó, nó cho phép mọi người chỉnh sửa với phần mềm trên các phương tiện vận tải vì “mục đích nghiên cứu tốt đẹp” và vì “sự sửa đổi hợp pháp”.Trong khi đó, Brasch cho rằng dự luật của bà, còn được gọi là LB 67, là hoàn toàn cần thiết. Brasch chia sẻ: “Nếu LB 67 được thông qua, Nebraska sẽ là bang đầu tiên thông qua điều luật, và sẽ tạo nên hiệu ứng domino trên cả nước. Điều luật mới sẽ tác động tích cực đến toàn bộ người tiêu dùng, ở mọi lứa tuổi và mức thu nhập, do nó gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường sửa chữa đồ điện tử, và bằng cách mở đường cho nhiều sáng tạo hơn. Tôi đã không nhận ra điều luật này quan trọng đến như thế nào cho đến khi Apple gửi những nhà vận động hành lang đến văn phòng của tôi để phản đối nó.”Hiệp hội Sửa chữa iFixit và CEO Kyle Wiens chia sẻ với các nhà quản lý liên bang rằng, các quy tắc liên bang cho phép công chúng có quyền sửa chữa đã đến thời điểm chín muồi, vì “phần mềm đã được nhúng trong mọi thứ”. Hệ thống luật pháp được cho là “đã bị đổ vỡ nghiêm trọng,” khi người dân Mỹ cần “phải giành lại quyền sửa chữa thiết bị của mình”. Thậm chí ngay cả khi không có hoạt động hành lang của Apple, Kyle Wiens cũng đã chỉ trích công ty là “đã làm mọi thứ có thể” để phần cứng trở nên khó sửa chữa hơn, nhằm ngăn cản công việc của những người thợ sửa chữa.Theo: Nguoivietphone.com