Bộ Tư Pháp Đòi 46 Thẩm Phán Thời Chính Phủ Obama Từ Chức, Thêm 50 Thẩm Phán Để Giải Quyết Nửa Triệu Hồ Sơ Di Trú Tồn Đọng

WASHINGTON - Thêm 50 thẩm phán được tăng cường cho việc giải quyết hơn nửa triệu hồ sơ di trú tồn động, tăng tốc cưỡng chế luật di trú với di dân nhập lậu, theo quyết định của Bộ tư pháp,Sắc lệnh của TT Trump mở rộng quyền hạn của Bộ nội an để chấm dứt chính sách gọi là “bắt và thả”, cho phép di dân nhập lậu sinh sống tự do trong lúc chờ hầu toà.50 thẩm phán tăng cường sẽ làm việc tại các trung tâm tạm giam để cứu xét tiếp nhận hay tông xuất di dân đối tượng – hiện nay, đa số thẩm phán di trú làm việc tại toà án.Chính quyền Trump giải thích: vấn đề không là tống xuất quy mô mà là khẳng định quyền cưỡng chế luật di trú của cơ quan công lực.Ông Trump báo trước chủ trương di trú chặt chẽ từ khi vận động tranh cử TT, hưá xây tường biên giới phân cách với lân bang Mexico.Sắc lệnh về di trú ngày 27-1 bị kiện và bị đình chỉ thi hành theo phán quyết của toà phúc thẩm. TT Trump ký sắc lệnh thay thế hôm 6-3, đang bị 5 tiểu bang kiện chống lại, gồm Hawaii.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post cho biết Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions hôm Thứ Sáu đã yêu cầu tất cả 46 thẩm phán của chính phủ Obama từ chức.Nhiều thẩm phán được TT Obama chỉ định đã rời khỏi Bộ Tư Pháp trong quá trình chuyển tiếp giữa chính phủ Obama và chính phủ Trump. Nhưng 46 thẩm phán bà Bộ Trưởng Sessions yêu cầu từ chức là những thẩm phán của chính phủ Obama còn lại chưa ra đi, theo phát ngôn viên Bộ Tư Pháp Sarah Isgur Flores cho biết trong một tuyên bố.