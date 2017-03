Lãnh Đạo Cơ Quan Môi Trường Của Chính Phủ Trump: Khí Thải Carbon Không Gây Biến Đổi Khí Hậu, Ngược Lại Với Nhận Định Của Các Khoa Học Gia Từ 200 Năm Qua

WASHINGTON - Ông Scott Pruitt, là giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) của nội các Trump, tuyên bố qua làn sóng truyền hình CNBC: không tin khí thải carbon do loài người gây ra là nguyên nhân tiên khởi của tăng nhiệt khí quyển gây biến đổi khí hậu – ông gọi hiệp ước kết thúc hội nghị khí hậu Paris Tháng 12-2015 là “thỏa thuận tệ hại”.Các khoa học gia mô tả lập trường của giám đốc Pruitt là “sai rõ ràng”, và là lạc hậu 200 năm – cụ thể là giám đốc Michael Brune của Sierra Club gọi ông Pruitt là “kẻ đốt nhà” sẵn sàng bỏ mặc cho khủng hoảng khí hậu bùng cháy không kiểm soát.Ông Pruitt nguyên là giám đốc tư pháp tiểu bang Oklahoma đã làm đơn kiện EPA 14 lần.Khoa học gia trưởng Kevin Trenberth tại National Center for Atmospheric Research nhận xét về ông Pruitt là người không hội đủ điều kiện để chỉ huy EPA.Tại Massachusetts Institute of Technology, giáo sư Kerry Emanuel dẫn biên bản của hội nghị khí hậu LHQ xác nhận hậu quả của khí thải carbon phát sinh từ nhiên liệu hoá thạch bị đốt, nghĩa là ông Pruitt “sai rõ ràng”.Giáo sư John Abraham của University of St Thomas nói “Ông Pruitt lạc hậu 200 năm” – theo lời giáo sư Abraham, từ giữa thế kỷ 19, các khoa học gia đã nhận biết carbon dioxide là khí thải gây hiệu ứng nhà kính.Ý kiến của giám đốc Pruitt cũng là ngược lại thẩm định của NASA, NOAA và cả EPA – trang mạng chính thức của EPA vẫn còn tuyên bố “carbon dioxide là khí thải nhà kính góp phần gây biến đổi khí hậu”.Hội nghị khí hậu sắp tới do LHQ bảo trợ sẽ họp tại đảo quốc Fiji vào Tháng 11, dự kiến tập họp 20,000 viên chức và chuyên gia khắp thế giới.