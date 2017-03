Đà Nẵng: Ngăn Kịp Xây Phố Tàu

Phố Tàu đang lặng lẽ xây tại Đà Nẵng... thì bị lộ.Bản tin VnExpress kể rằng, khi kiểm tra một kho chứa hàng, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện công trình xây dựng cả dãy nhà cùng nhóm 5 người Trung Quốc.Ngày 10/3, ông Võ Linh Thể, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), cho biết phường vừa đình chỉ công trình xây dựng không phép bên trong nhà kho thuộc phần đất của Công ty VietMay Home Tổng kho miền Trung, số 3 đường Phạm Hùng, khu dân cư Nam Cẩm Lệ.Theo biên bản vi phạm hành chính, công trình có diện tích xây dựng 1.500m2, đang trong quá trình hoàn thiện. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy (trụ sở số 67 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu)."Trước đây UBND phường chỉ biết công trình là một kho chứa vật liệu", ông Thể nói và cho biết vài ngày trước, chính quyền nhận phản ánh từ người dân về công trình không phép bên trong nhà kho hai mặt tiền đường Phạm Hùng và Hoàng Đạo Thành.VnExpress kể rằng Đoàn kiểm tra phường Hòa Xuân đã kiểm tra và phát hiện phía trong nhà kho là công trình đang xây dựng, gồm nhiều ngôi nhà giống kiến trúc nhà cổ ở Hội An (Quảng Nam). Do xây dựng trong nhà kho tối, các công nhân phải thắp điện để thi công. Máy móc và vật liệu xây dựng đang được tập kết."Chúng tôi rất bất ngờ khi phát hiện công trình này. Chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng, mà chỉ có bản vẽ thiết kế. Bản vẽ này chưa có con dấu của cơ quan chức năng", ông Thể nói.Ông Thể cho biết tại thời điểm kiểm tra, công trình có một nhóm 5 người Trung Quốc, có phiên dịch tiếng Việt. Một người trình hộ chiếu in hình đường lưỡi bò và đã bị lập biên bản.Bản tin ghi lời Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, khẳng định Sở chưa từng cấp phép cho khu công trình nhà phía trong kho thuộc đất của Công ty VietMay Home. "Thanh tra sở đang tiếp cận công trình để cùng quận Cẩm Lệ xử lý. Riêng những thông tin liên quan đến người Trung Quốc chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra", ông Nam nói.UBND phường Hòa Xuân đã yêu cầu trưởng công an phường tổ chức lực lượng cấm các phương tiện chở vật liệu, vật tư và người lao động vào thi công xây dựng công trình được cho là vi phạm này.Xây từ bao giờ mới bị lộ?Báo Thanh Niên cho biết, xây 3 tháng mới bị lộ.Bản tin báo TN nói, sau 3 tháng thi công lén lút, công trình đã hoàn thiện được 6 căn nhà Cũng trong ngày 9.3, UBND P.Hòa Xuân cùng lực lượng chức năng Q.Cẩm Lệ đã phát hiện một nhóm 6 người Trung Quốc có phiên dịch viên đến công trình tham quan.Do việc tổ chức đưa khách Trung Quốc tham quan trái phép ở khu vực này, nên cơ quan chức năng Q.Cẩm Lệ đã tạm giữ hộ chiếu những người Trung Quốc để tiếp tục làm rõ.Bản tin Zing cho biết thêm các chi tiết khác:“...Kiểm tra, nhà chức trách phát hiện trong khuôn viên công ty này có 6 ngôi nhà đang xây dựng.Ngay sau đó, 20 công nhân (15 người Việt, 5 công nhân người Trung Quốc) cùng một phiên dịch được mời về trụ sở làm việc. Chủ khu đất nói trên cũng đến nhưng không trình ra được giấy phép xây dựng cho các cơ quan chức năng.Chủ khu đất là Công ty Việt May, cho biết ông cho Công ty Thế Duy (trụ sở tại đường Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thuê khu đất trên làm khu trưng bày trà trong thời hạn 5 năm. Người này cho hay khi họ đến thuê đất với giá cao nên ông đồng ý. Còn mục đích sử dụng sau khi ký hợp đồng thì ông không biết...Chiều 10/3, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra về vụ việc. Theo thông tin ban đầu, người được cho là chủ đầu tư của 6 ngôi nhà trên... mang quốc tịch Trung Quốc. Họ đến Đà Nẵng theo giấy thông hành là khách du lịch.”Có nhiều câu hỏi khó hiểu. Thí dụ: thắp điện để xây dựng trong bóng đêm... Có phải họ đang muôn xây một tiền đồn, hay một pháo đài kiên cố?