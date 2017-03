Ghi Ơn Tử Sĩ Bị Công An Hành Hung

Công an ngăn cản buổi lễ tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma...Bản tin RFA ghi rằng vào sáng ngày 10/3/2017 khoảng 20 người dân thuộc thành viên CLB Lê Hiếu Đằng - Sài Gòn và một số nhà hoạt động ở Vũng Tàu đã tổ chức tưởng niệm các tử sĩ trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma - Trường Sa thì bị an ninh gây khó dễ, ngăn cản.Tham gia lễ tưởng niệm có nhà báo Kha Lương Ngãi - cựu Phó TBT báo SGGP, nhà thơ Hoàng Hưng, nghệ sĩ Kim Chi, cùng một số người hoạt động dân chủ nhân quyền tại Vũng Tàu.Bản tin nói, buổi lễ diễn ra được khoảng 15p thì khoảng 50 công an phường 2 thành phố Vũng Tàu, cùng nhưng nhân viên An Ninh thường phục lần sắc phục tới can thiệp. Họ thu vòng hoa đã được thả trôi trên biển và sau đó bắt đi 3 người tham dự buổi lễ là nhà báo Sương Quỳnh, anh Lê Công Vinh và facebooker Tâm Kế.Nhà báo Sương Quỳnh, người đã bị an ninh bắt đi sau buổi lễ cho biết: nhiều công an An Ninh tới can thiệp, gọi điện thoại cho nhau để thông báo vụ việc và xem cả nhóm làm lễ tưởng niệm như tội phạm.Sương Quỳnh kể với RFA:“Lúc chứng kiến họ bắt anh Tâm Kế, nên tôi lấy máy đt ra quay lại. Thì bị họ bắt lên xe chở về phường 2 luôn. Sau khi tra hỏi tôi mà không có kết quả gì, họ đã nhúng điện thoại của tôi vào nước và làm hư điện thoại của tôi.”Anh Lê Công Vinh, một người cùng bị bắt với nhà báo Sương Quỳnh cho biết họ bắt anh ký vào biên bản, nhưng anh bất hợp tác nên họ đã đấm vào mặt anh 2 cái. Mãi đến 1h chiều họ mới thả anh về.Nghệ sĩ Kim Chi, người tham dự buổi lễ buổi sáng cho biết lý do vì sao bà tham dự buổi lễ: "Lẽ ra những buổi lễ như vậy phải do chính nhà nước tổ chức. Đằng này họ đã ko làm mà còn ra sức ngăn chặn thì đúng là bè lũ bán nước. Vì máu của những người lính nằm xuống ngoài đảo Gạc Ma không phải là nước lã".RFA ghi nhận tình hình chung: Tưởng niệm các chiến sĩ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc là điều nên làm. Thế nhưng bấy lâu nay, nhiều buổi tưởng niệm chiến sĩ trong các trận đánh với Trung Quốc luôn bị nhà cầm quyền cản trở, gây khó dễ.Trang Dân Làm Báo kể chi tiết vụ công an bắt, có cho biêt công an đã hành hung:“Khoảng 8h sáng ngày 10/03/2017, một số nhà hoạt động xã hội Sài Gòn và Vũng Tàu như Nghệ sĩ Kim Chi, Trần Hoàng Hận, Sương Quỳnh, Kha Lương Ngãi, Hoàng Hưng, Lại Thị Ánh Hồng Vinh Lê, Nguyễn Thanh Hải, Trần Thiện Kế, Phạm Nguyên Trường… đã tổ chức buổi “Tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma” (14/03/1988) tại bãi biển Thùy Vân, Vũng Tàu.Buổi tưởng niệm được diễn ra trong không khí trang trọng và thành kính. Vòng hoa và khẩu hiệu đều được khắc ghi dòng chữ “Tưởng Niệm Các Chiến Sĩ Gạc Mạc”.Buổi tưởng niệm vừa kết thúc, mọi người định lên xe để ra về thì lượng lực công an, an ninh và dân phòng thành phố Vũng Tàu đã ập tới và xông vào bắt bớ. Nhà báo Sương Quỳnh (CLB LHĐ) bị mật vụ bẻ quặt tay ra phía sau, tống lên xe và đưa đi. Hai anh Trần Thiện Kế và Vinh Lê sau khi từ buổi tưởng niệm ra về đã bị công an xông vào tận nhà bắt đi.Trước tình hình đó, những người còn lại quyết định không ra về và đã đến công an thành phố Vũng Tàu yêu cầu phải thả người bị giam giữ trái phép.Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, mọi người trong đoàn tưởng niệm được thông tin là cả ba người đã được thả.Anh Vinh cho biết: “Khi kết thúc buổi lễ Tưởng niệm, tôi trở về nhà thì có một lực lượng công an, an ninh và dân phòng rất đông đến vây bắt tôi và giải đến công an phường 2, thành phố Vũng Tàu và họ đã đánh tôi”...”