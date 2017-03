Canada Không Nhân Nhượng Về Vấn Đề Biên Giới Với Mỹ

HOUSTON - Chính quyền Canada đang thảo luận với thẩm quyền Hoa Kỳ các quan ngại an ninh phát sinh từ di dân tiến về hướng bắc lãnh thổ Hoa Kỳ.Trong buổi họp báo tại Houston hôm Thứ Sáu, Thủ Tướng Justin Trudeau tuyên bố “Chúng tôi không nhân nhượng về an ninh biên giới. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ các quyền riêng tư của dân chúng tại Canada”.Thủ Tướng Trudeau cũng tỏ thiện chí sẵn sàng tái thương luợng hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) với chính quyền Trump.Cùng ngày, bộ trưởng thương mại Wilbur Ross tỏ ý hy vọng có thể chính thức tái thương luợng NAFTA với Canada và Mexico trong 3 tháng – ông Ross hy vọng có thể gửi công văn thông báo QH trong vài tuần tới ý định tái thương luợng về NAFTA, có thể khởi động vào đầu Tháng 7.