Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Con Gà Đẻ Trăm Trứng...

Tuần này là bài viết vui về con gà nhận năm Dậu của tác giả Thành Trương. Cám ơn chú Thành Trương đã đóng góp nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo. Cám ơn chú Thành Trương đã đóng góp nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo.CON GÀ ĐẺ TRĂM TRỨNGThành Trương, WAMình xin đính chính với bạn ngay là con gà này không phải đẻ trăm trứng mà tính đến tháng Mười này, theo như lời chủ nó, thì nó đẻ được một trăm tám chục trứng rồi!Chính anh Tâm, người chủ may mắn của nó, đã phải nhận với tôi rằng rằng:- Thiệt chưa thấy con gà nào đẻ nhiều như nó. Kể cả ở Việt Nam!Đứa con gái của anh thích nuôi chim, gà, mèo nên hồi năm trước anh chở nó đến một nông trại để mua hai chú gà con về cho cháu nuôi. Hồi mua gà đang còn mọc lông măng, rồi một con bị chết chỉ còn con gà mái này sống tới giờ. Nuôi trong nhà được một thời gian, anh thả nó ra ngoài để tự nó bươi quào kiếm ăn. Thỉnh thoảng anh cũng rải gạo, bắp cho nó ăn nhưng tự nó kiếm ăn là chính.Mới đây tôi có lần lại nhà anh thì thấy nó chạy lại hình như để xin ăn. Vì quen tiếp xúc với người nên nó rất dạn. Nó thuộc loại gà có lông đầy đốm trắng như loại gà sao, không lớn lắm nhưng không hiểu sao lại đẻ sai như vậy. Cáo “ổ” của nó là buị cây trước cữa nhà anh. Cứ lâu lâu anh ra nhìn cái ổ đó thì lại thấy có trứng đang nằm. Trứng của nó không tròn như trứng ngoài chợ mà dài dài nhưng khác với trứng ở chợ là tròng đỏ rất xậm lại thật đầy và ăn thật béo. Múa đông tuyết đầy anh tưởng nó bị lạnh chết nhưng nó lại rút vào bụi cây đó để chịu trận cho hết muà.Ngoài giờ làm việc anh nhận sửa chửa lặt vặt trong nhà cho bà con mình trong vùng và ai cũng mến tính tình bình dị và vui vẻ của anh. Đối với tôi anh là người bạn thân. Ngày nào tôi không gọi thì anh cũng gọi để nói hết chuyện này đến chuyện nọ một hồi rồi mới làm gì thì làm. Có lẽ Trời thưởng cho anh nên anh có được một con gà đẻ trứng kỷ lục như vậy. Điều đáng nói ở đây là anh không ăn “trọn ổ” một mình mà đem chia cho bạn bè, trong đó có tôi, cùng hưởng. Mà lạ cái là anh cho chừng nào thì “con gà vàng” này lại càng đẻ thêm đều đều chừng nấy! Tôi chỉ đọc được trong truyện ngụ ngôn là chỉ có con gà đẻ trứng vàng nhưng giờ đây thì lại có “con gà vàng” đẻ trứng thiệt! Tôi thấy vậy liền bắt chước và nhờ anh mua hai con gà con về nuôi. Được hơn tháng thì một con chạy mất còn con còn lại thì bị mèo ăn! Mới đây tôi xin đứa em họ đưọc một con gà maí lớn, lông đen, về nuôi hy vọng cũng được ăn trứng đều đều nhưng hơn cả tháng rôi nó chỉ đẻ được năm trứng rồi nín luôn tới nay! Lần tới tôi nhứt định phải mua giống gà sao như con gà của anh Tâm để tha hồ ăn trứng. Lần vừa rồi tôi tới nhà anh để mượn ít dĩa CD phim truyện về xem thì thấy con gà vàng chạy tới nhìn tôi kêu “cúc, cúc” để xin ăn thấy thương qúa.Nghỉ ra cho cùng thì con gà này sống còn có ích lợi cho nhiều người hơn loài sinh vật hai chưn! Nó sống và sản xuất đem lại niềm vui cho chủ và cho những người bạn của chủ được hưởng sản phẩm của mình. Trong khi đó có loài hai chưn lại bòn rút, cướp đoạt của đồng loại để sống. Con gà vàng này không biết dùng và không cần dùng đến những lời ngọn ngọt chết người, chủ thuyết đầy chất độc được aó đường với những mỹ từ thật bùi tai, thuận nhỉ. Đó là loài cáo tinh ma trong truyện ngụ ngôn khen con mồi thật buì tai để con mồi mê mẩn mắt nhắm liền để rồi bị chồn tinh ma thừa dịp vật cổ.Rõ ràng là con gà vàng này khi sống cũng như khi chết đều có ích lợi xho xả hội. Khi sống nó đẻ trứng cho chủ ăn, khi chết nó cũng để lại thịt cho chủ dùng bửa. Sống hay chết gì nó đều là mối lợi cho nhiều người. Còn loài hai chưn sống ăn bám, ăn giựt người khác thì khi sống đã là một tai hoạ mà khi chết lại chẳng có ích lợi gì cho ai trừ chủ trại hòm và thầu xây cất mồ mả.Con gà vàng này xứng đáng được tôi thay mặt chủ của nó biểu dương và tri ơn vì đã không ngừng phục vụ cho đời. Nó có cuộc sống có giá trị hơn những “nhà cầm đầu, lảnh đạo” chỉ biết thu tóm cho mình không làm được lợi ich gì cho ai mà lại còn ăn hại đ… nát nữa.Ngày hôm qua, Thứ Saú ngày 19 tháng Tư Âm lịch, anh Tâm báo cho tôi tin buồn là con gà đã bị chồn cắn cổ chết! Nghe tin mà tôi cũng thấy buồn lây. Xin thành thật chia buồn cùng an và xin cầu cho “nữ kim kê” được sớm đầu thai thành một kiếp người nhân đức như nó đã từng phục vụ cho chủ và cho nhiều người. Tính ra được số trứng mà nó đã cống hiến cho chủ khi “hưởng dương” là trên dưới hai trăm trứng. Tôi có đến viếng “mộ phần” của con gà do anh Tâm lập nên dưới gốc cây tùng gìa đàng sau sân nhà anh.Xin đời đời nhớ ơn bậc nữ kê này dù không ai phong cho nó chức Chủ Tịt cả!./.Thành Trương