Từ năm 2005, đã đầu tư gần 4 triệu USD cho kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam



Ngày 10 tháng 3, 2017

http://machsongmedia.com



Dưới đây là những con số tổng lược về ngân sách năm 2016 cho các hoạt động quốc tế của BPSOS thuộc kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam. Xem bản báo cáo chi tiết. Báo cáo thành quả hoạt động năm 2016 sẽ được phổ biến sau.



Tổng chi cho các hoạt động quốc tế năm 2016 là 470.360 USD, bao gồm:

(1) Huấn luyện và phát huy nội lực cho các cộng đồng tôn giáo và tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam: 235.620 USD

(2) Bảo vệ đồng bào đang xin tị nạn và nạn nhân buôn người ở Thái Lan: 130.720 USD

(3) Trợ giúp khẩn cấp các tù nhân lương tâm và các người tranh đấu bị lâm nạn: 58.780 USD

(4) Chi phí điều hành, văn phòng, vận chuyển, liên lạc…: 45.240 USD

Tổng thu năm 2016 là 502.410 USD, từ các nguồn:

(1) Đóng góp của nhóm Tinh Thần Hào Kiệt và thân hữu: 87.500 USD

(2) Các buổi gây quỹ: 158.350 USD

(3) Các mạnh thường quân: 94.660 USD

(4) Đóng góp của các công ty: 28.880 USD

(5) Các cấp khoản tài trợ: 115.520 USD

(6) Các cấp khoản trợ cấp khẩn cấp: 17.500 USD



Năm 2005 BPSOS bắt đầu thử nghiệm một số phương án về xã hội dân sự ở Việt Nam. Trong giai đoạn 5 năm thử nghiệm, BPSOS đầu tư tổng cộng 592.695 USD: 13.250 USD năm 2005, 18.525 USD năm 2006, 42.450 USD năm 2007, 181.860 USD năm 2008 và 336.610 USD năm 2009.

Dựa trên những bài học của giai đoạn thử nghiệm, năm 2010 BPSOS triển khai kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam. Từ đó đến nay, BPSOS đã đầu tư tổng cộng 3.206.524 USD để thực hiện kế hoạch: 470.878 USD năm 2010, 436.996 năm 2011, 403.959 USD năm 2012, 432.530 USD năm 2013, 579.430 USD năm 2014, 396.650 USD năm 2015, và 486.080 USD năm 2016.

Ngân sách tồn quỹ vào cuối năm 2016 là khoảng 65.000 USD, không kể 10.000 USD “giữ hộ” để chuyển về trong nước theo chỉ định của người đóng góp.

Các con số ở trên không bao gồm chi phí trên 200.000 USD trong 12 năm qua cho một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc tế vận do văn phòng trung ương của BPSOS thực hiện.

Lộ trình 10 năm

Lộ trình này gồm 2 giai đoạn: Chuyển thế và tạo lực. Trong giai đoạn chuyển thế, chúng tôi công bố mục tiêu nhưng giữ trong âm thầm các hoạt động nhằm đào tạo đội ngũ nhân sự ở trong nước chuyên về báo cáo vi phạm, kỹ năng tổ chức, và kinh nghiệm kết nối với quốc tế. Đội ngũ này yểm trợ cho công cuộc quốc tế vận của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hai thành quả lớn trong năm 2016 đánh dấu sự hoàn tất giai đoạn chuyển thế: (1) Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Luật Magnitsky Toàn Cầu và Luật bổ sung bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế vào tháng 12; (2) sự xuất hiện của phái đoàn xã hội dân sự thực sự của Việt Nam tại 2 hội nghị toàn vùng Đông Nam Á được tổ chức ở Đông Timor vào tháng 8. Mục đích của giai đoạn chuyển thế là nắm thế chủ động ở các “sân chơi” quốc tế và khu vực, mà nơi đó các luật chơi không do chế độ định đoạt, và các hành vi đàn áp ở Việt Nam đều trở thành căn cứ cho quốc tế vận. Do đã nắm khá vững thế chủ động, nay chúng tôi có thể công bố ngân sách và công khai hoá nhiều hoạt động mà trước đây cần giữ âm thầm -- nếu chế độ manh động thì chính là tiếp tay cho chúng tôi về quốc tế vận. Xin lưu ý là không công bố ngân sách ra công chúng, nhưng hàng năm BPSOS đều có kiểm toán độc lập về sổ sách tài chính và đều khai báo với Sở Thuế Liên Bang theo đúng luật của Hoa Kỳ.

Bước kế tiếp là khai thác thế chủ động ở ngoài Việt Nam để mở không gian tương đối an toàn cho các cộng đồng người dân ở trong nước phát triển nội lực, nhằm tự bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình. Trong giai đoạn tạo lực này, chúng tôi cần và kêu mời sự nhập cuộc của đông đảo những người Việt ở trong và ngoài nước.



Tri ân

Những thành tựu mà chúng tôi đạt được là nhờ sự yểm trợ về công sức và tài chính của rất nhiều người. Trong đó có vài trăm các mạnh thường quân hàng năm lặng lẽ đóng góp cho BPSOS. Riêng năm 2016, số tiền đóng góp ân tình này là 94.660 USD. Bên cạnh đó là những đồng hương đóng góp qua các buổi gây quỹ, tổng cộng là 158.350 USD năm 2016.

Một nhóm mạnh thường quân đặc biệt là nhóm “Tinh Thần Hào Kiệt” và các thân hữu. Đây là các anh chị em cùng tâm huyết đã cùng quyết tâm tự tài trợ cho việc khởi động kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam. Nhóm 19 người tiên khởi đã đóng góp 115.700 USD trong năm 2013. Số người trong nhóm đến nay đã tăng gần gấp 3; họ đã đóng góp 215.695 USD trong các năm 2014-2016. Nhóm “Tinh Thần Hào Kiệt” và các thân hữu hiểu rằng vạn sự khởi đầu nan vì chúng tôi chọn đi con đường dài để xây dựng một nền dân chủ đích thực và lâu bền cho đất nước. Thay vì phô trương và kích thích những cảm xúc nhất thời để kêu gọi đóng góp hay hợp tác, chúng tôi chủ trương đi chiều sâu và hoạt động âm thầm nhằm bảo đảm yếu tố bất ngờ khi thế chưa đủ vững.

Chúng tôi không quên tri ân rất nhiều người tình nguyện đã góp sức tổ chức các chương trình gây quỹ; nào là bán vé, thiết kế chương trình, lo trang trí, mời văn nghệ sĩ trình diễn, làm MC… Chúng tôi cũng may mắn có được sự trợ giúp của những người tình nguyện trong các lĩnh vực chuyên nghiệp như dịch thuật, huấn luyện, dạy Anh văn, hỗ trợ kỹ thuật… cho đồng bào ở trong nước. Con số khoảng 30 tình nguyện viên này đã miệt mài góp phần hàng ngày cho sự thay đổi ở Việt Nam.

Trong các hoạt động “Hoa Kỳ vận,” một phần quan trọng trong sách lược chuyển thế, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của hàng nghìn đồng hương ở các thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ, và ở các quốc gia như Canada, Pháp, Đức… Không những phải dùng giờ riêng, những “nhà vận động” tình nguyện này hoàn toàn tự đài thọ mọi chi phí vận chuyển, ăn ở để tham gia các cuộc tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ hàng năm, từ năm 2012 đến nay. Đặc biệt năm 2016, trên 20 “nhà vận động” đã tự bỏ tiền sang tận Đông Timor để hỗ trợ cho phái đoàn xã hội dân sự đến từ Việt Nam. Nếu cộng lại hết, phần đóng góp của quý đồng hương tham gia quốc tế vận từ năm 2012 đến nay có lẽ đã lên đến hàng triệu Mỹ kim.

Chúng tôi cũng tri ân các “nhóm kết nghĩa” đã trực tiếp tài trợ cho những cộng đồng và tổ chức xã hội dân sự ở trong nước do chúng tôi giới thiệu, từ năm này sang năm khác. Các nhóm kết nghĩa này đóng góp khoảng 30.000 Mỹ kim mỗi năm và gửi trực tiếp vào trong nước. Ngoài phần yểm trợ tài chánh, các nhóm kết nghĩa còn yểm trợ tinh thần, hỗ trợ kỹ thuật và vận động can thiệp khi lâm nạn cho các cộng đồng và tổ chức xã hội dân sự ở trong nước mà họ kết nghĩa.

Cuối cùng, và rất quan trọng, là mấy chục nhân viên của các văn phòng BPSOS từ miền Đông sang miền Tây Hoa Kỳ. Họ đã tiếp tay trong các chương trình gây quỹ, xuất hiện trên các chương trình truyền thanh và truyền hình, đón tiếp các đồng bào tị nạn đến định cư, vận động bạn bè đóng góp để trợ giúp khẩn cấp cho những nhà tranh đấu lâm nạn, v.v. Như bao tổ chức phi chính phủ khác, BPSOS ký hợp đồng với chính phủ và các tổ chức tư nhân để thực hiện những chương trình công ích cho người dân ở Hoa Kỳ. Các nhân viên của BPSOS lĩnh lương để thực hiện các chương trình nội địa này, còn những đóng góp của họ cho các hoạt động hướng về Việt Nam hoàn toàn do ý thức tình nguyện, mà theo luật pháp thì BPSOS không có quyền đòi hỏi hay bắt buộc.

Lời kêu gọi

Hơn lúc nào hết, chúng tôi cần sự yểm trợ tiếp tục và hơn nữa của những người Việt có lòng với quê hương và dân tộc ở khắp thế giới tự do.

Năm 2017 này là thời điểm bản lề: một đằng chúng tôi tiếp tục củng cố và phát huy các thành quả của giai đoạn chuyển thế; đằng kia chúng tôi đẩy mạnh việc phát triển nội lực cho ngày càng đông các cộng đồng tôn giáo và bản địa cũng như các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, và kết nối họ trực tiếp với quốc tế.

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch

BPSOS



Link: http://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1197-2017-03-11-01-37-08.html