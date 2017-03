Lá Thư từ Đức quốc

Chính trị Đức: Chương trình tranh cử của đảng AfD,

tước quyền công dân và cấm khăn trùm đầu .



* Lê-Ngọc Châu

Dẫn nhập: Hôm nay, Lá thư từ Đức quốc đến cùng quý độc giả với đề tài tương đối "khô khan: Chính trị Đức". Kết quả thăm dò ý kiến cử tri mới nhất cho thấy, cuộc đua để chạy vào Quốc hội (QH) Đức giữa hai đảng lớn Liên đảng CDU/CSU và SPD đang : "đầu-đối-đầu".

Theo cuộc khảo sát của Insa thì sự ủng hộ của cử tri dành cho SPD và Liên đảng hiện tại không chênh lệch nhau bao nhiêu. Trong nghiên cứu cho tờ báo "Bild" thì Đảng Dân chủ Xã hội SPD bị mất 0,5 điểm so với tuần trước, còn 31,5 phần trăm. Cho CDU / CSU có 30,5% số người được hỏi sẽ đánh dấu ủng hộ. Xanh (Greens) vẫn chiếm 6,5 phần trăm và aFD 11% Tả khuynh tăng 0,5% lên 8,5%, FDP cũng tăng 0,5%, hiện nay đạt được 7,5%. Qua đó chúng ta có thể thấy ngay là đảng có khuynh hướng Hữu khuynh AfD (Alternative fuer Deutschland = The Alternative for Germany) hiện đang là đảng mạnh thứ ba, hơn luôn cả các đảng lâu đời từng tham chính trên chính trường Đức như Xanh, Tả khuynh hay FDP.

AfD được thành lập từ 06.02.2013 và hiện đang có 26 ngàn đảng viên. AfD tuy không cầm quyền vì các đảng phái Đức không muốn liên minh với đảng có khuynh hướng hữu khuynh AfD nhưng AfD đang có mặt tại 10 trong tổng số 16 nghị viện tiểu bang của nước Đức thống nhất.

Chưa đề cập đến ba cuộc bầu cử lại nghị viện năm 2018 ở Niedersachsen, Hessen và Bayern thì

khách quan mà nói theo kết quả thăm dò cử tri đảng AfD sẽ lọt vào ba nghị viện sắp bầu lại trong năm 2017 này là ba tiểu bang: Saarland (26.03.2017); Schleswig-Holstein (07. Mai 2017) và ở tiểu bang đông dân cư nhất nước Đức là Nordrhein-Westfale (sẽ bầu lại vào ngày 14. Mai 2017).

Nhưng quan trọng hơn, AfD lần đầu tiên muốn được tham chính tại Quốc hội Đức (chuyện có thể liên minh để nắm quyền ở Đức hiện tại với họ chưa là vấn đề quan trọng !) nên AfD đã vạch ra một chương trình tranh cử mục đích để đạt đạt được kết quả mong muốn. Người viết xin tóm lược giới thiệu đến quý độc giả thích tìm hiểu tình hình chính trị trên thế giới, trong đó có Đức (LNC).

* * *

AfD sẽ ngăn cấm điều này: một lệnh cấm khăn trùm đầu trong trường học không chỉ cho những giáo viên mà còn áp dụng cho các học sinh !.



* AfD muốn Đức - càng xa càng tốt - ngăn chận những người và ý tưởng từ các nền văn hóa khác. Điều này được phát hiện từ một dự thảo đệ trình vào thứ năm 09.03.2017 cho chương trình mà AfD sẽ thực hiện trong chiến dịch bầu cử liên bang (ghi chú thêm: ngày 24.9.2017).

* Đảng AfD gợi nên ấn tượng trong chương trình tranh cử của họ, trong đó nền chính trị Đức là do "một lực lượng tối" làm việc. "Chủ quyền bí mật ở Đức là một đầu sỏ nhỏ, mạnh mẽ chính trị đã hình thành trong các đảng chính trị hiện có", theo dự thảo của chương trình. Đầu sỏ này có đòn bẩy quyền lực nhà nước, giáo dục chính trị và ảnh hưởng phương tiện truyền thông đối với dân số trong tay.

* Trong bản tuyên ngôn tranh cử của họ, AFD đòi có một "sự nhập cư của người tỵ nạn khoảng hơn 200 000 người mỗi năm!". Đoàn tụ gia đình cho người tị nạn sẽ bị bãi bỏ. Một ủy ban của Quốc hội (Bundestag) Đức nên bắt những ai trách nhiệm báo cáo, giải thích " sự cho phép chấp nhận nhập cư hàng loạt kể từ tháng 9 năm 2015 ".



* Ngoài ra, đảng AfD đã yêu cầu "đóng cửa ngay lập tức biên giới để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp hàng loạt ", chủ tịch ủy ban của chương trình, Albrecht Glaser cho biết. Nữ đảng trưởng AfD, Frauke Petry đã nói: "Chúng tôi đòi tước quyền công dân ( Ausbuergerung = deprivation of citizenship (?)) đối với những người nhập cư phạm tội hình sự ", và ngay cả khi người liên quan qua đó không có quốc tịch.

* AfD cũng lên tiếng tán thành một lệnh chung cấm khăn trùm đầu trong dịch vụ công cộng. Trong các cơ quan văn hoá giáo dục, giáo viên và học sinh không được trùm khăn đầu nữa. "AfD sẽ không cho phép rằng Đức từ sự khoan dung và sai lầm làm mất mặt nền văn hóa của Đức", bản lập trường cho biết tiếp. Các ban thần học Hồi giáo tại những trường đại học Đức và việc giảng dạy về Hồi giáo ở trường học của nhà nước cần được bãi bỏ.

Kết quả của một cuộc khảo sát Online (trực tuyến) giữa các thành viên AfD cũng đã được đưa vào trong bản dự thảo. Tuy nhiên, hầu như chỉ có một phần ba trong số hơn 23.000 thành viên mời đã tham gia. Chương trình sẽ được biểu quyết để thông qua trong một đại hội đại biểu đảng vào ngày 22 tháng Tư năm 2017 tại Koeln (Cologne).

* Trong chính sách hưu bỗng, AFD muốn rằng lương hưu sẽ được trả sau một số năm làm việc nhất định. AfD từ chối nguyên tắc trả tiền hưu bắt đầu từ một độ tuổi nhất định,. Đối với chính sách thuế má thì ông đồng chủ tịch lãnh đạo đảng, Joerg Meuthen cho biết: "Mức thuế suất khoảng trên 40 phần trăm không còn xuất hiện, không thể chấp nhận với chúng ta."



* Bên trái từ giữa, AfD đưa ra sự đòi hỏi với nhu cầu của họ là áp dụng một luật định với mức tối đa là 15 phần trăm cho mỗi công ty cho các hợp đồng làm việc tạm thời và giới hạn. Trong cuộc khảo sát, khoảng 85 phần trăm đảng viên đã đồng ý.

* Đảng AfD muốn có một sự thay đổi triệt để trong chính sách năng lượng. AfD muốn ngưng ngay kế hoạch bỏ điện từ hạt nhân. Như Tổng thống Mỹ Donald Trump, đa số thành viên của AfD cũng quan niệm rằng sự thay đổi khí hậu do con người tạo ra chưa được chứng minh. Kế hoạch bảo vệ khí hậu của Đức năm 2050 và thỏa thuận về khí hậu Paris, AfD sẽ bãi bỏ nếu AfD được tham gia vào chính phủ .

Thay lời kết: Dựa vào sự kiện kể trên, người viết đưa ra vài nhận định riêng sau đây:

- Uy tín của bà Merkel sút giảm thấy rõ qua cuộc khủng hoảng chính sách tị nạn "mở ngõ, không kiểm soát" do chính bà ta chủ xướng làm cho dân Đức nói chung bất mãn nên sự ủng hộ CDU không còn mạnh như trước nữa.

- Ngay cả ở Saarland, tuy CDU hiện vẫn hơn SPD nhưng sự cách biệt lớn theo tin mới nhất hôm nay đối với SPD chỉ còn +3% làm cho bà đương kim thống đốc Saarland (CDU) lo sợ ...

- Xanh sa sút nhiều nhất, từ gần 15% mất đi phân nửa sự ủng hộ, mà nguyên nhân có thể nói là ngoài chính sách cổ điển liên quan đến môi sinh, họ hầu như thiếu hẵn một đường lối chính trị rõ ràng trong chính sách tỵ nạn cũng như đối ngoại.

- SPD kể từ khi ông Schulz, cựu chủ tịch Quốc hội EU là ứng cử viên thủ tướng Đức dù chưa có một chương trình tranh cử cụ thể cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới nhưng sự ủng hộ dành cho SPD tăng nhanh so với thời gian Gabriel còn làm đảng trưởng SPD (cộng hơn 10% ).

- AfD khai thác tối đa lỗi lầm liên quan đến chính sách tỵ nạn mở ngõ không kiểm soát của bà Merkel và sự bất ổn về an ninh nội địa do một số người tỵ nạn gây ra trong thời gian qua đã đánh đúng vào tâm lý quần chúng nên từ đó hiện được dân chúng Đức ủng hộ mạnh.

Việc gì đến phải đến, lá phiếu dân chủ của cử tri Đức - thay cho quan điểm chính trị của họ - sẽ quyết định đảng nào được tham chính trong nghị viện tiểu bang và Quốc hội Đức nói chung!. Ngoài ra kết quả bầu cử lại nghị viện ở các tiểu bang Saarland, Schleswig-Holstein và Nordrhein-Westfale cũng là sự trắc nghiệm uy tín của bà thủ tướng Merkel nói riêng và sự ủng hộ của cử tri Đức đối với liên minh đang cầm quyền liên quan đến cuộc tổng tuyển cử vào hạ tuần tháng Chín 2017.

© Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, Chiều 10.03.2017)

- Nguồn : theo DPA, 09 Tháng Ba năm 2017 & Internet