1 BS Gốc Việt Viết Ở Báo Mỹ: Dự Luật Y Tế Cộng Hòa Quá Hại; Tổng Giám Đốc Medicaid Là BS Andrey Ostrovsky Cũng Chống Dự Luật

WASHINGTON (VB) -- Một bác sĩ gốc Việt (BS Bich-May Nguyen) đã viết bài trên báo Houston Chronicle hôm 9/3/2017 để nói rằng chương trình y tế do Cộng Hòa mới đưa ra tuần này sẽ có hại vô cùng.Trong khi đó, vị Tổng Giám Đốc chương trình Medicaid của chính phủ liên bang đã công khai chỉ trích kế hoạch mới của Cộng Hòa soạn cho TT Donald Trump để gỡ bỏ chương trình y tế ObamaCare.Andrey Ostrovsky, phụ trách Medicaid trong Bộ Y Tế và Nhân Dụng, nói trên mạng Twitter rằng ông chống dự luật American Health Care Act (AHCA) do Cộng Hòa đưa ra và ủng hộ bởi TT Trump và Bộ Trưởng Y Tế Tom Price.Ostrovsky, bản thân là một bác sĩ, nói rằng ông không phải là chuyên gia duy nhất chống, nhưng cũng có nhiều hội bác sĩ và bệnh viện cùng chống lại dự luật Cộng Hòa.Ông nói dự luật mới sẽ làm nhiều triệu người mất bảo hiểm y tế, vì sẽ xóa bỏ phần liên bang bù cho cân bằng (federal match) cho việc nới rộng Medicaid kể từ 2020 và cải tổ tài trợ toàn bộ chương trình.Trong khi đó, bác sĩ Bich-May Nguyen phân tích trên báo Houston Chronicle rằng trong cương vị bác sĩ gia đình, bà đã thấy nhiều bệnh nhân hưởng lợi nhờ ObamaCare, và bây giờ đọc dự luật AHCA của Cộng Hòa, bà thấy sẽ có nhiều thiệt hại cho người dân Mỹ.Trước tiên là nhiều triệu người mất bảo hiểm y tế, và rồi sẽ có nhiều triệu đôla chồng thêm vào nợ quốc gia.Chương trình AHCA có phần tín dụng thuế (tax credits) kém rộng rãi dựa vào tuổi người mua bảo hiểm, nghĩa là sẽ khó khăn hơn cho giới trẻ và cho người Mỹ khuyết tật chi trả cho bảo hiểm y tế để được có bảo hiểm y tế họ cần tới.BS Bich-May Nguyen kể về mô trường hợp cụ thể: 1 nữ sinh viên bậc hậu cử nhân, có bệnh kinh niên kiểm soát bởi loaạ thuốc đắt tiền. Khi bảo hiểm thay đổi, cô không thể mua thuốc trong 2 tháng. Bệnh nặng hơn, nên học rất khó khăn. Bây giờ cô được bảo hiểm y tế qua chương trình ObamaCare bao cấp và hoán chuyển. Nhưng cô sẽ không mu nổi chương trình của dự luật Cộng Hòa.Bài viết cũng nói về người già. Dự luật Cộng Hòa sẽ cho các hãng bảo hiểm tính giá đô1i với người già đắt gấp 5 lần giá tính với người trẻ. Hiện nay, ObamaCare hạn chế các hãng bảo hiểm về tính tiền, cho tính đắt gấp 3 lần thôi.Bài viết cũng kể cụ thể về một bệnh nhân cao niên. Bác này chưa đủ điều kiện Medicare, nhưng gặp bệnh hiếm, nhiều bệnh kinh niên. Hiện mua bảo hiểm ObamaCare. Tương lai, sẽ không chi phí nổi cho dự luật Cộng Hòa, vì giá đắt hơn, tiền co-pay cao hơn, tiền chiết khấu (deductibles) cao hơn.Bài viết cũng nói là dự luật Cộng Hòa muốn đổi Medicaid bằng cách đổi tài trơ5ợ liên bang cho tiểu bang về chi trả trên đầu người, và sẽ ngưng yểm trợ kể từ 2020. Nghĩa là, các tiểu bang sẽ thê thảm, hoặc cắt giảm, hoặc chuyên giá lên bệnh nhân.Bài viêt cũng nói rằng nhiều bệnh nhân viêm gan C do bà chữa trị đang dùng loại thuốc đắt giá, có thể khi chữa xong sẽ tôn 9,500 USD. Nếu không bảo hiểm, họ sẽ không mua nổi thuốc, và sẽ thấy gan hư, hay sẽ chuyển sang ung thư gan.Bài viết cũng nói Cộng Hòa cắt tiền tài trợ Planned Parenthood (PP). Nghĩa là, cắt bỏ dịch vụ của PP về chữa trị bệnh phong tình và ung thư, cũng như cắt bỏ tài trợ thuôc ngừa thai. Bất lợi cho phụ nữ nghèo và da màu.Bài viết dẫn ra thông kê cho thấy tình hình Texas thê thảm sau khi cắt quỹ của PP năm 2013. Tạp chí The New England Journal of Medicine đưa ra bản nghiên cứu cho thấy không bao nhiêu phụ nữ có thể kiểm soát sanh sản. Do vậy, Medicaid phải chi nhiều hơn cho sanh nở.Nghiên cứu khác đăng ở Obstetrics & Gynecology cho thấy cái chết của quý bà liên hệ thai sản giảm toàn cầu, nhưng tăng gấp đôi ở Texas từ 2010 tới 2014.Bài viết của bác sĩ Bich-May Nguyen rất dài, với nhiều thống kê. Tóm lược như trên chỉ là một phần.