Cắt 15% Tiền Trợ Cấp Gia Cư Để Tăng Chi Quốc Phòng

WASHINGTON (VB) -- Tổng Thống Donald Trump suy tính cắt giảm hơn 6 tỷ đôla ngân sách Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị (HUD), theo báo The Washington Post.Thông tin sơ khởi cho thầy tiền trợ cấp gia cư (thường gọi tắt là tiền housing) sẽ bị giảm, và hầu hết tiền phát triển cộng đồng (như trợ cấp bữa ăn, tiền dọn sạch các căn điạ ốc bỏ hoang) sẽ bị cắt giảm.Ngân sách HUD sẽ giảm 14% để còn 40.5 tỷ đôla trong tài khóa 2018 (tài khóa này khởi sự từ tháng 10/2017).Lý do chính yếu để cắt giảm theo bản tin tuần trước giải thích là cần tăng ngân sách quốc phòng.Chương trình tài trợ phát triển cộng đồng (The Community Development Block Grant Program) trước giờ nhận 3 tỷ đôla/năm, bây giờ sẽ bỏ luôn.Bộ Trưởng HUD Ben Carson nói rằng ông không muốn dân chúng sống dựa vào các chương trình tài trợ HUD “như một kiểu sống.”Jereon Brown, phát ngôn nhân Bộ HUD, nói rằng đang soạn ngân sách, và sẽ có văn bản hoàn tất đưa ra tuần tới.Riêng về phần tài trợ gia cư (public housing ) sẽ bị cắt 13% tức là tương đương 600 triệu đôla.Một số tiền cắt giảm cũng dự kiến ảnh hưởng các cựu chiến binh vô gia cư và người cao niên.