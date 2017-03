Phim 190 Triệu Đô Ra Mắt SG: Phựt Cháy, Sếp Mỹ-Việt Chạy

SAIGON -- Cuốn phim trị giá 190 triệu đôla ra mắt tại Sài Gòn. Sân khấu trị giá 1 tỷ đồng VN (gần 44 ngàn đôla) thực hiện cho lễ ra mắt.Thế là, tai họa xảy ra vì chưa cúng kiếng giang hồ điị phương, cõi âm và cõi dương?Sân khấu phựt cháy. Mô hình con King Kong của phim cũng phựt cháy. Thế là chạy túi bụi. Kể cả, quan chức lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn cũng chạy tán loạn.Báo Tuổi Trẻ cho biết vào khoảng 19h10 tối 9-3, tại lễ ra mắt phim Kong: Đảo đầu lâu tại Vivo City (đại lộ Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.SG), mô hình con King Kong của phim này đã bị cháy rụi.Vụ cháy xảy ra do diễn viên múa cầm đuốc vô tình làm lửa bắt vào đồ trang trí sân khấu. Vì sân khấu có rơm và con King Kong bằng xốp dễ bắt lửa nên đã cháy nhanh chóng.Không có thiệt hại về người nhưng tiếc là chú Kong mô hình khổng lồ cùng sân khấu được thiết kế đẹp mắt với hai màm hình lớn đã cháy trụi.Vụ cháy được dập tắt ngay sau đó, chỉ trong khoảng 5 phút. Buổi lễ vì thế đã không thể diễn ra trọn vẹn và khách mời nhanh chóng vào rạp xem phim.Trong khi đó, báo Thanh Niên ghi nhận trong lúc phát hỏa, rất nhiều khách mời là người nổi tiếng cùng rất đông đảo khán giả đang có mặt ở dưới sân khấu rất bất ngờ và có phần hốt hoảng.Sau khi được sự hướng dẫn của lực lượng an ninh, mọi người đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay lập tức hai xe cứu hỏa đã được huy động để dập lửa. Đến 19 giờ 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.Vì buổi ra mắt được tổ chức ở khu vực ngoài trời khác với chỗ chiếu phim nên công tác chữa cháy được tiến hành rất nhanh. Tuy nhiên, buổi lễ đã không được diễn ra trọn vẹn và mọi người di chuyển vào rạp chiếu phim.Bản tin VietnamNet ghi rõ con số: Cháy sân khấu 1 tỷ lễ ra mắt bom tấn 190 triệu đô tại TP.SG.Bản tin này ghi rằng buổi ra mắt bộ phim "Kong: Skull Island" tại trung tâm thương mại Vivo City chiều 9/3 tại Quận 7,TP.SG có màn múa lửa khá mạo hiểm và không may gây ra sự cố hỏa hoạn khi lửa bén vào các vật liệu dễ cháy.Theo quan sát của phóng viên VietNamNet, khoảng 18h30, ngay phần đầu của lễ giới thiệu "Kong: Skull Island" có phần hoạt cảnh một số diễn viên quần chúng múa lửa. Ngay sau đó, lửa bén từ bên trái sân khấu vào các vật dụng dễ cháy tạo ra hiện trường cháy nổ và lửa bao trùm sân khấu trong vòng vài phút.Bản tin nói rằng vụ cháy không làm ai thương tích, tuy nhiên sâu khấu có giá trị đầu tư 1 tỷ đồng đã bị thiêu trụi cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng bị hư hỏng. Đáng nói tham dự lễ ra mắt phim “Kong: Skull Island” tại TP.SG ngoài những khách mời là những người trong giới giải trí còn có quan chức lãnh sự Mỹ tại TP.SG và sở ban ngành của TP.SG.