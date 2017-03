Dự Án Tượng Đài Tưởng Niệm Các Anh Hùng Đã Tuẫn Tiết Sau Ngày 30 Tháng Tư Năm 1975 Đã Được Thông Qua 4/4

Trong phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Westminster (Bình Sa) -- Vào lúc 7 giờ tối Thứ Tư ngày 8 tháng 3 năm 2017 tại phòng họp của Hội Đồng Thành Phố, phiên họp thường kỳ đã diễn ra với sự hiện diện của ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diep, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Kimberly Hồ, không có Nghị Viên Margie L. Rice.Tham dự phiên họp ngoài một số cư dân người Mỹ còn có số đông là người Mỹ gốc Việt, trong số có Phó Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley ông Micheal Võ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông Việt ngữ.Chương trình nghị sự phiên họp có phần biểu quyết về dự án xây dựng tượng đài tưởng niệm những vị anh hùng đã tuẫn tiết sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 do Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ đệ trình.Sau nghi thức khai mạc, tiếp theo một số đồng hương đã lên phát biểu và yêu cầu Thành phố thông qua dự án nầy trong số những người phát biểu có BS. Võ Đình Hữu, ông Nguyễn Văn Ức, Phó Thị Trưởng Micheal Võ, ông Tsu A Cầu... Sau phần phát biểu ý kiến của cư dân, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng như Nghị Viên Kimberly Hồ cũng đã nhắc lý do mà hai vị đã đệ trình dự án nầy, hai vị nầy cũng đã nhắc lại những hy sinh cao cả của các vị anh hùng vị quốc vong thân, Nghị viên Kimberly Hồ khi nhắc đến những hy sinh cao cả của những chiến sĩ Bà đã ngẹn ngào trong im lặng làm cho mọi người không ngăn được niềm cảm xúc về những biến cố tang thương sau 30 tháng 4 năm 1975.Sau khi nghe qua những phần trình bày và cuối cùng Hội Đồng Thành Phố đã biểu quyết thông qua dự án với số phiếu thuận là 4/4.Cũng nên nhắc lại, Tượng Đài Tưởng Niệm những vị anh hùng đã tuẫn tiết sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 trong đó có Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Trung Tá Nguyễn Văn Long...Theo dự trù, Tượng đài sẽ được đặt vào phía tay trái của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (khi đứng ngoài cổng chính nhìn vào.) Tượng cao 8 feet, chiều dài cong của bệ tượng là 10f, chiều ngang bệ tượng là 1f, tượng sẽ được làm bằng đá Granite.Theo Thị Trưỏng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ cho biết trước khi đưa dự án nầy được đưa ra trước Hội Đồng Thành Phố, những vị này cũng đã tham khảo ý kiến với qúy vị trong Liên Hội cựu chiến sĩ và cũng đã được những vị trong Liên Hội khuyến khích và ủng hộ dự án trên.Dự án dự trù tốn khoảng $60,000 chi phí thực hiện sẽ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đài thọ.Đây là một việc làm đáng tuyên dương của những người trẻ, thế hệ Thứ hai, như Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, mặc dù trưởng thành tại hải ngoại nhưng lúc nào cũng nghĩ đến công ơn của những người đã hy sinh cho chúng ta có ngày hôm nay.Nếu không có gì trở ngại, dự án được thực hiện thì Lễ khánh thành sẽ dự trù tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2017 dể chào mừng ngày Quân Lực 19 tháng Sáu hằng năm.