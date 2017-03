Liên Đoàn Cư Sĩ PG Hải Ngoại Tân Xuân Hội Ngộ Đinh Dậu

Trong tiệc mừng Xuân Đinh Dậu của Liên Đoàn Cư Sĩ PG Hải Ngoại.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Seafood Palace Restaurant vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017, Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại đã tổ chức buổi họp mặt Tân Xuân Hội Ngộ Đinh Dậu 2017.Tham dự chứng minh buổi họp mặt có Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp, qúy vị quan khách cùng các thành viên trong liên đoàn, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do các MC. Xuân Chung, Uyển Nga, Tuyết Nha, Bảo Khanh và Đạo hữu Nhật Tâm – Lê Xuân Roãn.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, tiếp theo đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Điều Ngự biểu diễn chào mừng năm mới.Sau đó là lời chào mừng và cảm ơn của Trưởng ban tổ chức.Tiếp theo ban tổ chức lên giới thiệu thành phần nhân sự trong Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại nhiệm kỳ 2017-2018 gồm có:Hội Đồng Chứng Minh: HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp; HT. Thích Chơn Trí, Viện Chủ Chùa Pháp Vân; HT. Thích Viên Thành, Trụ Trì Chùa Diệu Pháp, HT. Thích Viên Huy, Trụ Trì Chùa Điều Ngự.Hội Đồng Cố Vấn: Chủ Tịch, Cư sĩ Tâm Như (cựu Đại Tá Lê Khắc Lý); Cư sĩ Minh Trí (cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu) cùng một số qúy cư sĩ thành viên.Hội Đồng Chấp Hành gồm có: Chủ Tịch, Cư sĩ Tâm Thành (cựu Giáo Sư Lê Hồng) Cư sĩ Minh Phúc (cựu Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm). Phó Chủ Tịch, Cư sĩ Chơn Diệu Hoàng Văn Phong và một só thành viên trong Ban điều hành thường trực.Hội Đồng Giám Sát: Chủ Tịch, Cư sĩ Đồng Hiển (Nhân sĩ Trần Sướng) Cư sĩ Nguyễn Qúy (cựu GS. Nguyễn Văn Phú).Phó Chủ Tịch, Cư sĩ Minh Trí (Kỹ sư Nguyễn Ngọc Lân) và một số thành viên.Sau đó Phó Chủ Tịch, Cư sĩ Chơn Diệu Hoàng Văn Phong lên tường trình một số công tác đã thực hiện trong năm 2016.Mở đầu ông cho biết, nhằm mục đích cùng nhau tu học, thực hiện các công tác từ thiện xã hội, ái hữu, tương trợ quan tâm đến nhau hơn khi đau ốm cũng như trong lúc tang chế, Liên Đoàn Cư Sĩ sinh hoạt có tổ chức để kết hợp chí hướng và có tiếng nói đồng nhất khi cần trong mọi công tác Phật sự, hộ trì Tam Bảo, phụng sự chánh pháp và tích cực yểm trợ Tăng Đoàn GHPGVNTN trong công cuộc hoằng dương chánh pháp, hoằng hóa độ sinh…... Đồng thời hỗ trợ cho các đoàn thể, tổ chức, cá nhân có cùng mục đích vì một Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải. Từ ý nghĩa trên, người cư sĩ liên đoàn ngoài việc tu học, thực hiện công tác Phật sự thường xuyên tại Chùa, Viện còn tích cực tham gia vào ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản, Đại Lễ Vu Lan, lễ tất niên đón giao thừa và hành hương đầu năm. Đặc biệt trong năm qua công tác tổ chức Đại lễ Lạc Thành Chùa Điều Ngự và cung nghinh Đức Đạt Lai Lạt Ma với trên hai chục ngàn đồng hương Phật tử tham dự cũng như khóa Tu học Mùa Đông và Hội Nghị Tăng Đoàn...Ngoài ra còn tham gia vào các sinh hoạt đấu tranh trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản... tham gia và đóng góp vào các công tác từ thiện xã hội qua những trường hợp thiên tai lũ lụt...Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn, cùng xem chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu đóng góp. Đặc biệt có vũ khúc do các em gia đình Phật tử Điều Ngự trình diễn, Hoạt cảnh “Vui Xuân Không Quên Nhiệm Vụ,” xen lẫn chương trình văn nghệ có phần chúc thọ và xổ số lấy hên đầu Xuân.