TNS de Leon Không Giữ Lời Hứa Đối Với Cộng Đồng VN

Các viên chức cộng đồng quan sát buổi họp Thượng Viện.

SACRAMENTO -- Theo lời hứa của TNS Kevin de Leon với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong cuộc biểu tình vào ngày 6 tháng 3 năm 2017 thì ông sẽ xin lỗi TNS Janet Nguyễn trong phiên họp vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm ngày 9 tháng 3 nam 2017 tại ngay phòng họp Thượng Viên.Để biết rõ sự việc một số đồng hương do ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây am Hoa Kỳ hướng dẫn đã đến ngay phòng họp Thượng Viện để tham dự và chờ xem lời xin lỗi của TNS Kevin de Leon.Nhưng tin giờ chót từ Sacramento do Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi gởi về cho biết nguyên văn như sau:“Chủ Tich TV, nuốt lời hứa, phát lờ không xin lỗi. Thượng Viện bàn cãi sôi nổi, rồi vô họp kín nửa tiếng.Khi ra chủ tọa TV thú nhận lý do cấm TNS phát biểu không phải là nguyên tắc thành văn, mà chỉ là thói quen. Sau đó các TNS Đảng Cộng Hòa đòi hỏi TV phải tiếp tục xét lại sự việc.”Cần biết thêm chi tiết liên lạc: Phan Kỳ Nhơn (714)854.4584