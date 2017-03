WikiLeaks Lại Công Bố 8,761 Tài Liệu Mật Của CIA: Tạo Mã Độc, Theo Dõi Gần Như Toàn Bộ Thế Giới

Khoảng đầu tháng 03/2017, trang WikiLeaks đã công bố gần 9,000 tài liệu mật của CIA, “vạch trần” hệ thống theo dõi gần như toàn bộ thế giới. WikiLeaks cho biết những tài liệu mới được đăng tải, được đặt biệt danh “Vault 7”, là những tài liệu toàn diện nhất về các dữ liệu chương trình gián điệp của chính phủ Mỹ từng được công bố.Các tài liệu bị vạch trần bao gồm 8,761 tài liệu và tập tin lấy được từ một mạng lưới bảo mật cao và độc lập nằm trong Trung tâm Tình báo Điện tử của CIA, đặt tại trụ sở chính của cơ quan này ở Langley (bang Virginia, Mỹ). Những dữ liệu cung cấp thông tin chi tiết về phần mềm do CIA phát triển để hack smartphone chạy Android hay iOS, smart TV, hệ điều hành Linux, Windows hay OS X. WikiLeaks cũng cáo buộc rằng một số phần mềm hack của CIA có thể xâm nhập từ xa và biến các thiết bị điện tử thành các thiết bị ghi âm và truyền tín hiệu để theo dõi các đối tượng.WikiLeaks cũng khẳng định CIA có thể giải mã những nội dung được nhận và gửi qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo, Confide và Cloakman bằng cách xâm nhập vào smartphone đang dùng các ứng dụng.Các tài liệu được công bố chia ra nhiều chủ đề, bao gồm cả những cách công cụ để tấn công vào các thiết bị thông minh và biến chúng thành những thiết bị giám sát. Chẳng hạn công cụ có tên gọi “Weeping Angel”, được CIA phát triển cùng cơ quan tình báo Anh MI5 cho phép xâm nhập vào smart TV của Samsung và kiểm soát ngay cả khi nó đã được tắt. WikiLeaks khẳng định: “Sau khi xâm nhập, Weeping Angel sẽ đặt TV vào chế độ “giả vờ tắt”, khiến chủ nhân thiết bị tin rằng TV đã được tắt đi, tuy nhiên trên thực tế TV vẫn hoạt động như một chiếc máy ghi âm, có thể ghi lại cuộc hội thoại trong phòng và bí mật gửi chúng tới máy chủ của CIA qua Internet.”Tương tự, trong tài liệu cho thấy CIA cũng phát triển các mã độc trên smartphone, khiến chúng sẽ gửi thông tin về địa điểm, ghi âm cuộc gọi, gửi nội dung tin nhắn hoặc âm thầm kích hoạt micro, camera trên smartphone một cách bí mật. Không chỉ các thiết bị truyền thông, WikiLeaks cũng cho biết CIA cũng có thể xâm nhập vào hệ thống điều khiển sử dụng trên các mẫu xe hiện đại hay các mẫu xe tự lái để theo dõi hành trình của xe. WikiLeaks tuyên bố: “Mục đích của việc kiểm soát chưa được xác định rõ ràng, nhưng có khả năng cho phép CIA tham gia vào các vụ ám sát gần như không thể phát hiện được”. Đáng chú ý, bên cạnh trụ sở chính ở bang Virginia, CIA còn sử dụng cơ quan lãnh sự Mỹ ở Frankfurt (Đức) như một căn cứ bí mật cho các hacker tấn công vào các hệ thống ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.Một tháng trước khi công bố tài liệu, WikiLeaks từng tiết lộ rằng CIA đã mất kiểm soát một lượng lớn các công cụ hack và những tài liệu liên quan. WikiLeaks cho biết các tài liệu đã từng được lưu hành giữa các nhà thầu của chính phủ Mỹ và các hacker một cách trái phép, trước khi vào tay WikiLeaks. Hiện mức độ xác thực của những tài liệu do WikiLeaks công bố vẫn chưa được chứng nhận. WikiLeaks có truyền thống công bố những tài liệu mật của chính phủ trên toàn cầu, đặc biệt chính phủ Mỹ, nên các dữ liệu mới được đánh giá có mức độ tin cậy cao.Nhiều chuyên gia đã bắt đầu sàng tài liệu do WikiLeaks công bố và cho rằng có vẻ như chúng là chính xác và có khả năng sẽ làm rung chuyển CIA. Nếu được chứng minh là chính xác, những tài liệu sẽ là bằng chứng cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng của cộng đồng tình báo Mỹ, khiến các nước đồng minh của Mỹ một lần nữa phải đề cao cảnh giác, và người dân có quyền lo lắng về sự riêng tư bị xâm hại. Hiện phía CIA vẫn chưa đưa ra bình luận về những tài liệu do WikiLeaks công bố.Theo: Nguoivietphone.com