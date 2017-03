CIA Đặt Trung Tâm Tấn Công Mạng Tại Frankfurt, Đức

WASHINGTON - WikiLeaks tố cáo: điệp viên CIA dùng căn cước giả và thông hành ngoại giao để nhập cảnh Đức, làm hoạt động tin tặc đặt căn cứ tại Frankfurt – căn cứ này đuợc sử dụng để phát triển công cụ của chiến tranh điện tử.Hôm Thứ Ba, thẩm lậu của WikiLeaks gồm hơn 8700 tài liệu phô lộ các chi tiết về virus, nhu liệu xâm nhập, quấy rối, điều khiển từ xa ….Theo WikiLeaks, 1 đơn vị bí mật của CIA đặt căn cứ tại Frankfurt và Main như là điểm xuất phát các tấn công mạng nhắm Trung Đông, Trung Cộng và châu Âu. Đơn vị này đã phát triển các nhu liệu tại lãnh sự quán Frankfurt, là toà lãnh sự Hoa Kỳ lớn nhất.Gián điệp của CIA đuợc yêu cầu không để lại bất cứ vật dụng điện tử nào tại phòng ngủ, có thể uống rượu nhưng “vừa phải”.Nhóm Frankfurt đuợc tin là 1 phần của Center for Cyber Intelligence Europe.Nhật báo Suddeutsche Zeitung mô tả toà nhà lãnh sự Frankfurt như là 1 hệ thống tình báo lớn, gồm CIA, NSA, quân báo, thám tử của Bộ nội an, của Mật Vụ … 1 mạng luới “tiền đồn” và “công ty bình phong” cũng đuợc thiết lập tại thành phố Frankfurt.Theo các tài liệu thẩm lậu, gián điệp Hoa Kỳ có thể điều khiển từ xa màn ảnh truyền hình tinh khôn Samsung – tin tặc CIA cũng có khả năng dùng nhu liệu của nước khác để tấn công mạng.Đợt thẩm lậu hôm Thứ Ba của WikiLeaks là lớn hơn nhiều Snowden mấy năm trước.Tuy nhiên, theo bản tin hôm Thứ Tư trên trang mạng www.buzzfeed.com cho biết rằng vào tối Thứ Ba, hãng Apple đã công bố tuyên bố nói rằng cho đến nay họ đã biết, họ đã vá, hay sửa chữa, những con bọ được cho là do CIA dùng để thâm nhập vào các sản phẩm của họ.