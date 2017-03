80% Quí Bà Hơn 35 Tuổi Mất Việc

HANOI -- Kinh tế VN đang gặp nan đề là phụ nữ thất nghiệp.Bản tin VTV ghi rằng một trong những vấn đề nóng hiện nay là tình trạng thất nghiệp của người phụ nữ. Một con số đáng lo ngại vừa được Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam đưa ra đó là 80% phụ nữ ở tuổi trên 35 trong các khu công nghiệp đang bị đào thải hoặc tự bỏ việc. Thậm chí có những trường hợp lao động nữ gắn bó với công việc hơn 10 năm nhưng lại bị cho nghỉ việc với lý do cơ cấu lại sản xuất hoặc tự nghỉ do không chịu được điều kiện làm việc khắc nhiệt.VTV ghi rằng nghiên cứu về việc làm của lao động nữ do Viện Công nhân và Công đoàn thực hiện cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng thất nghiệp ở lao động nữ từ sau tuổi 35 đến 45 tuổi là:- Lương thấp không đủ sống (59,6%);- Áp lực công việc (39,1%);- Bị cho thôi việc, bị đuổi việc (22,6%)…Nghiên cứu này cũng cho thấy: Tuổi càng tăng thì khả năng mất việc làm càng lớn.Trong khi đó, báo Dân Việt kể rằng, theo lời Ông Nguyễn Toàn Phong – Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cũng nhận định, có tới trên 50% số người mất việc làm là nữ. Khi đi xin việc trở lại thì nữ giới tuổi 18 đến 35 có cơ hội tìm việc dễ hơn, còn lao động nữ trên 35 tuổi thì khó khăn hơn.Ông Phong cho biết, thời gian tới, trung tâm sẽ có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ lao động nữ tiếp cận với thị trường lao động. Đặc biệt là lao động nữ yếu thế, lao động nữ ở nông thôn, là người khuyết tật.Đề cập tới vấn đề chính sách ưu đãi cho lao động nữ, bà Nguyễn Thị Hồng – chuyên gia lao động cho rằng, mặc dù chính sách dành cho lao động nữ khá là đồng bộ, được đề cập cụ thể trong Luật Lao động, nhưng việc thực hiện còn nhiều hạn chế.