Vinh Danh Nữ Giới VN Đấu Tranh

SAIGON -- Trong ngày Phụ Nữ Quốc Tế, nhiều phụ nữ đấu tranh nhân quyền vẫn còn bị giam tại VN.Bản tin BBC ghi lời thân nhân: Mong cho con gái "được đoàn tụ với gia đình"...Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho BBC Tiếng Việt hay bà vẫn chưa được tiếp cận với con gái và mong chính quyền trả tự do cho con mình.Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết đến với tên Mẹ Nấm, bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ hôm 10/10/2016 tại Nha Trang và bị truy tố phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Khoản 1 Điều 88 với lệnh tạm giam 4 tháng.Sau khi hết hạn Quỳnh bị tạm giam, bà Lan không thấy con về nên đã viết đơn lên các cơ quan chính quyền và Bộ Công An thắc mắc. Ngày 21/2 bà được Trưởng ban anh ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa mời lên và thông báo lệnh tạm giam chị Quỳnh đã được ra hạn thêm ba tháng nữa đến ngày 7/5/2017.Bà Lan cho biết bà vẫn đi gửi thực phẩm cho con gái một tháng hai lần, nhưng vẫn chưa được tiếp xúc với con. "Kể cả gửi một mảnh giấy hỏi "Con có khỏe không? Các con con vẫn ngoan" cũng không được.""Ở Việt Nam ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, có Đại hội phụ nữ, rồi ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu phụ nữ phải đấu tranh này nọ. Tôi nghĩ cái đó chỉ là mỵ thôi. Con tôi cũng đấu tranh đòi sự công bằng cho mọi người, đòi hỏi quyền được làm người, đòi hỏi một môi trường biển sạch, một đất nước cường thịnh. Thế mà họ bắt con tôi với một lý do rất là mơ hồ.""Điều mà tôi mong muốn nhất là con gái tôi được đoàn tụ với hai đứa con nhỏ và họ phải trả tự do cho con tôi," bà Lan cho biết.BBC ghi rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng được tổ chức Những người bảo vệ nhân quyền (Civil Rights Defenders, viết tắt là CRD), đặt ở Thụy Điển, trao giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền 2015.Đây là giải được trao hàng năm cho những nhà hoạt động nhân quyền khắp thế giới và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người thứ ba, đồng thời là người châu Á đầu tiên được nhận giải này.Bản tin cũng nêu hoàn cảnh Bà Cấn Thị Thêu bị bắt hồi tháng 6/2016 và bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội tuyên phạt 20 tháng tù giam vì tội Gây rối trật tự công cộng hồi tháng 9/2016.Anh Trịnh Bá Tư, con trai bà Thêu, cho BBC hay trong lần gần nhất gia đình đi thăm bà ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, bà Cấn Thị Thêu có sức khỏe tốt và "tinh thần vững vàng và động viên bà con Dương Nội đoàn kết đấu tranh để giữ lại quyền lợi đất đai" của họ.Anh Tư cho biết từ khi bà Thêu và người dân Dương Nội bắt đầu đấu tranh đòi quyền lợi đất đai cách đây gần 10 năm, đã có 7 người bị bắt và kết án, với tổng thời hạn là 99 tháng tù giam.Trong khi đó, bản tin RFA cho biết: Ân Xá Quốc Tế vinh danh bà Trần Thị Nga.Nhà hoạt động Trần Thị Nga của Việt Nam được Ân Xá Quốc tế- Amnesty International, đưa vào danh sách 6 nhà hoạt động nhân quyền nữ trong khu vực Đông Nam Á được vinh danh nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay.Thông cáo báo chí của Ân Xá Quốc tế phát đi hôm 7 tháng 3 nêu rõ bà Trần Thị Nga, quê ở Hà Nam, là một nhà hoạt động vì quyền đất đai cũng như cổ xúy cho dân chủ tại Việt Nam. Vào tháng giêng vừa qua, bà bị bắt theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước". Đây là một điều luật thường xuyên được nhà cầm quyền Hà Nội sử dụng để bỏ tù dài hạn những nhà bất đồng chính kiến.Hiện bà Trần Thị Nga là một trong số hơn 90 tù nhân chính trị đang phải ở tù tại Việt Nam.Ân Xá Quốc Tế nhắc lại quá trình bà Trần Thị Nga từng bị tai nạn giao thông khi đi lao động ở Đài Loan. Đó cũng là nơi mà bà bị lạm dụng tương tự như những công nhân xuất khẩu khác của Việt Nam.Qua những trải nghiệm của bản thân, bà Trần Thị Nga tự tìm hiểu về quyền con người.Khi trở về Việt Nam, bà hoạt động không ngưng nghỉ để phổ biến những điều học hỏi được về quyền con người. Bà tham gia vào tổ chức xã hội dân sự độc lập có tên Mạng lưới Phụ nữ Nhân quyền.Bản thân bà là đối tượng bị những thành phần mặc thường phục, cũng như công an, tấn công nhiều lần. Những vụ tấn công diễn ra ngay trước mặt các con của bà.Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ân Xá Quốc tế, bà Champa Patel, đưa ra nhận định rằng tại khu vực Đông Nam Á, chỉ ít chính quyền có thể tự hào về thành tích nhân quyền mà thôi; tuy nhiên có vô số những phụ nữ trong khu vực vẫn can đảm bất chấp hiểm nguy đứng lên chống lại bất công.RFA ghi thêm rằng: “Sáu phụ nữ được Ân Xá Quốc tế vinh danh nhân dịp 8 tháng 3 năm nay, ngoài bà Trần thị Nga của Việt Nam còn có luật sư Sirikan Charoensiri của Thái Lan, Maria Chin Abdullah của Malaysia, Tep Vanny của Kampuchia, Wai Wai Nu của Myanmar, nữ thượng nghị sĩ Leila de Lima của Philippines.”