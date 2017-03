Phụ Nữ Khắp Thế Giới Xuống Đường Ngày Quốc Tế Phụ Nữ: Đòi Nữ Quyền, Chống Nam Giới Độc Quyền

MOSCOW - 1 nhóm tranh đấu nữ quyền tại Nga biểu tình bên trong Điện Kremlin nhân ngày quốc tế phụ nữ đã bị bắt – họ đòi chấm dứt vai trò độc quyền lãnh đạo của nam giới.Trang mạng OVD Info chuyên theo dõi các hoạt động bắt bớ giới tranh đấu cho hay: 7 người bị bắt đưa tới đồn công an thẩm vấn gồm 2 phóng viên.Báo đối lập Novaya Gazeta in ảnh 2 người biểu tình đứng trên bao lơn của 1 ngôi tháp của Điện Kremlin với khẩu hiệu “Nữ quyền là ý tưởng toàn quốc của chúng ta” với pháo khói cầm trong tay. 1 biểu ngữ ghi “Nam giới cầm quyền từ 200 năm – hãy hạ bệ”.Sử Nga ghi: nữ hoàng Catherine, là nữ nguyên thủ sau cùng, tạ thế năm 1796.Số người bị bắt đã đuợc trả tự do sau đó. Đa số sinh hoạt ngày quốc tế phụ nữ tại thủ đô Nga là tặng hoa, tặng chocolateNgoài ra, các nhà tranh đấu nữ quyền của Lebanon, gồm sinh viên, văn thi sĩ, luật gia, hội đoàn phi chính phủ tổ chức tuần hành tại thủ đô – đoàn tuần hành xuất phát từ công viên Achrafieh Sassine trưa Thứ Tư hô hào có tỉ lệ dân cử phụ nữ tương xứng tại QH, các biện pháp bảo vệ phụ nữ, và cải tổ luật hình sự …Từ thủ đô Nga, trước khi nam giới vinh danh phụ nữ bằng thi ca và âm nhạc, TT Putin phóng twitter chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ (IWD), công nhận vai trò quan trọng của phụ nữ.Ngày này 100 năm trước, phụ nữ Nga phát động cách mạng mà sau cùng lật đổ đế chế Romanov.Tại thủ đô Dehli, Ấn Độ thành lập liên đoàn bóng cricket của phái nữ, sẽ sánh vai cùng các liên đoàn cricket của Anh và Australia.Tại Tokyo, phụ nữ tuần hành qua thủ đô, yêu cầu đuợc trả luơng xứng đáng trong khi Thủ Tướng Shinzo Abe theo đuổi định hướng kinh tế gọi là “womenomics làm tăng thành phần nữ trong lực luợng lao động sản xuất.1 phần trong chương trình IWD là sáng kiến “1 ngày không phụ nữ” – khoảng 1500 công nhân giữ trẻ xuống đường từ 3 giờ chiều tại Australia.Trong khi đó, Human Rights Watch tung thông điệp lên án Trung Cộng dập tắt tiếng nói của phụ nữ – trong tháng qua, giới chức giám sát Beijing đóng mạng Womens Voices do các nhà tranh đấu điều hành. HRW cũng đả kích nhà cầm quyền Trung Cộng về các hạn chế quyền sinh sản của phụ nữ, cũng như chiến dịch vận động “gái ế” trên 27 tuổi lập gia đình.