Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB Thủ Đức Mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Với Chủ Đề: “Đón Xuân Nầy Ta Nhớ Xuân Xưa”

Westminster (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017, tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã tổ chức tiệc mừng Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề: “Đón Xuân Nầy Ta Nhớ Xuân Xưa.”Hơn 500 quan khách, một số qúy vị dân cử, qúy vị Niên Trưởng, qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn thuộc các quân binh chủng, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông, các đồng môn, hậu duệ và gia đình, thân hữu tham dự. Đặc biệt trong kỳ hội ngộ nầy còn có phái đoàn cựu quân nhân Đại Hàn từng tham chiến tại Việt Nam do Chuẩn Tướng Jung Ho Park, Sư Đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn hướng dẫn cùng 3 cựu Đại Tá và 2 Trung Tá.Trên sân khấu bàn thờ tổ quốc trang nghiêm, chung quanh khu nhà hàng hình ảnh quân trường ngày cũ như hiện về trong tâm thức của những chàng trai một thời ngang dọc chiến trường, những bộ quân phục màu vàng thời sinh viên đã nhắc nhở lại không biết bao kỷ niệm buồn vui trong đời quân ngủ, từ độ hàng hàng lớp lớp lên đường, đi làm bổn phận người trai, nay gặp lại nhau, hòai niệm về qúa khứ trao cho nhau tin tức kẻ còn người mất, ai cũng có những giây phút ngậm ngùi.Điều hợp chương trình tổng quát cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy vị quan khách cùng tất cả anh chị em trong đại gia đình cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Nam California một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, Hạnh Phúc và đặc biệt là được nhiều sức khỏe. Trong dịp nầy ông cũng đã cảm ơn sự giúp đỡ của qúy niên trưởng, qúy anh chị em trong hội đã giúp ban tổ chức hoàn thành buổi họp mặt hôm nay và ông giới thiệu thành phần tham dự từ khóa 1 đến khóa cuối.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Đại Hàn Hoa Kỳ và phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách dưới sự hướng dẫn của cựu SVSQ Nguyễn Chi.Tiếp theo Cựu Sinh Viên Nguyễn Trọng Thu Hội Trưởng Hội Ái Hữu cựu SVSQTB Thủ Đức Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy Niên trưởng cùng toàn thể tham dự.Ông tiếp: “trong niềm vui hội ngộ nhắc đến tình chiến hữu Huynh Đệ Chi Binh vẫn mãi còn cho dù đã qua hơn 41 năm giã từ vũ khí, “Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa.” Năm 1968, Tết Mậu Thân, Cộng Sản Bắc Việt phản bội lệnh hưu chiến hai bên đã ký kết và xua 300,000 quân gồm chính quy Bắc Việt, lẫn dân quân du kích Cộng Sản miền Nam đánh úp các tỉnh, thành phố miền Nam.Trước thế bất ngờ, quân Cộng Sản đã chiếm được một số nơi như Huế gây tang tóc cho hàng ngàn người dân Huế. Nhưng chỉ trong một tuần lễ sau đó, quân dân miền Nam đã tập trung được, mở lại những cuộc phản công anh dũng và đánh bật được quân Cộng Sản ra khỏi những nơi họ chiếm giữ và họ phải trả một cái giá quá cao là tan tác, các cơ sở nằm vùng bị triệt hạ.”Ông tiếp: “Về hiện tại, sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản thi hành nhiều chính sách để tiêu diệt quân lực miền Nam mà Cộng Sản gọi là truy quét ngụy quân, ngụy quyền, tập trung hàng vạn quân cán chính VNCH trong các trại tù cải tạo để mong diệt trừ hậu họa. Nhưng người lính VNCH vẫn kiên cường, không bị khuất phục. Bốn mươi mốt năm sau ngày VNCH sụp đổ, hàng ngàn thương phế binh VNCH đã được người dân Việt nhớ đến...”Nhân dịp đầu Xuân ông kích chúc qúy Niên trưởng, qúy vị quan khách cùng tất cả một năm mới An Vui Hạnh Phúc.Sau đó ban tổ chức mời Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định lên trình bày qua về việc xây dựng tượng đài Vua Quang Trung tại Thành Phố Garden Grove.Tiếp theo phần phát biểu của phái đoàn cựu quân nhân Đại Hàn và đồng minh Hoa Kỳ.Trong lời phát biểu hậu duệ BS. Kimberly Hồ, Nghị Viên thành phố Westminster lên chào mừng cảm ơn các bậc trưởng thượng, và Bà cho biết Bà cùng Thị Trưởng Trí Tạ đề nghị dựng Tượng Đài để tưởng niệm những anh hùng trong quân lực đã tuẩn tiết sau 30 tháng 4 năm 1975 bên cạnh tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ dưới sự điều hợp của cựu SVSQ Ngô Thế Phú và cô Tuyết Hoa. Với chương trình văn nghệ chủ đề: “Quê Hương Xuân và Lính.”Mọi chi tiết liên lạc: Nguyễn Trọng Thu (714) 722-5369, Nguyễn Văn Chuyên (714) 767-1647.