Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ: Chuyên Gia, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Lên Án Việt Cộng Biệt Giam Mẹ NấmHàng năm, Ngày 8 Tháng Ba năm 2017 được coi là Ngày Phụ Nữ Thế Giới. Ngày mà bạn hữu trên thế giới cần phải biết có rất nhiều phụ nữ Việt Nam, vì tranh đấu cho Nhân Quyền, cho Tự do Dân chủ và Công bằng Xã hội, cho Tình Người…đang bị giam cầm độc đoán trong những trại tù vô cùng khắc nghiệt của chế độ Việt cộng. Năm nay, vào dịp Khóa họp thứ 34 của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève, giới truyền thông báo chí, hàng trăm tổ chức Nhân Quyền Phi Chính Phủ và phái bộ ngoại giao quốc tế đã nhận được một Thông Cáo của Cao Ủy Nhân Quyền Quyền Liên Hiệp Quốc.Thông cáo mang tựa đề lớn: CÁC CHUYÊN GIA - BÁO CÁO VIÊN ĐẶC BIỆT NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC LÊN ÁN VIỆT NAM * BIỆT GIAM MẸ NẤM (Bút hiệu của bà NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH)*(Ghi chú: VIỆT CỘNG hay là CHXHCNVN)Các Chuyên gia Quốc tế Độc lập ký tên dưới Thông Cáo gồm có:- Ông John H. Knox, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền và Môi Trường,- Ông Maina Kiai, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Quyền Tự Do Hội Họp Ôn Hòa,- Ông David Kaye, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Quyền Tự Do Phát Biểu và Diễn Đạt Quan Điểm,- Ông Michel Forst, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Tình Trạng các Nhà Bảo Vệ và Bênh Vực Nhân Quyền, và- Ông Baskut Tuncak, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về vấn đề Quản trị và Giải Quyết các Hóa chất và Phế thải độc hại.Thông cáo nhắc lại tiểu sử, thân thế của bà Mẹ Nấm, mẹ của cháu Bảo Nguyên (11 tuổi) và cháu Nhật Minh (5 tuổi). Thông cáo nhắc lại cuộc dấn thân của Mẹ Nấm cho chính nghĩa từ năm 2006. Nhắc lại đại thảm nạn Formosa - Cá Chết Tháng Tư năm 2016. Cá chết không kịp nhỏ lệ, phơi xác dài theo những bãi biển bất hạnh ở phía bắc miền Trung. Chúng ta có chung một niềm Đau - Mùa Tang khó Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tỉnh. Việt cộng độc tài, tham ô, chư hầu của Trung cộng, cấu kết, làm giàu với Tư bản ngoại quốc bất lương. Hậu quả đất nước nhiểm độc sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ trẻ thơ Việt Nam. Còn đâu biển nước sạch, khí trời trong lành, cho sức khỏe, cho ngư dân và người lao động. Làm sao con người lương thiện, hiếu hòa, chân thực, có thể sống sót được dưới chế độ cộng sản phi nhân.Thông cáo nhắc lại các thủ đoạn cấm đoán, cô lập, bôi lọ, vu khống, làm nhục, hành hung tàn bạo và hăm dọa trấn áp, giam cầm độc đoán và ngăn cách tình mẫu tử đối với Mẹ Nấm. Không phải tự nhiên mà vào đúng Ngày Phụ Nữ Thế Giới, các Chuyên gia – Báo Cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền đã đồng thanh Vinh Danh bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – một người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu đã dũng cảm và kiên trì tranh đấu, không sợ hãi trước bạo lực ngụy quyền, suốt nhiều năm qua, để bảo vệ môi trường và nhân quyền tại quê hương của bà.Ngay khi mở đầu Thông cáo, các Chuyên gia – Báo Cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền đã thúc giục nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do tức khắc cho bà Mẹ Nấm bị biệt giam từ Tháng Mười năm 2016. Bản văn còn tố cáo: cho đến hôm nay, bà Mẹ Nấm không được tiếp xúc với luật sư độc lập sẽ bào chữa cho bị cáo và cũng không được gia đình, thân nhân thăm viếng, chăm sóc.Liên Hội được biết, theo tin của bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu Mẹ Nấm, công an CS (VKS ND Khánh Hòa) đã ra lệnh gia hạn tạm giam Mẹ Nấm kể từ ngày 7 Tháng Hai đến 7 Tháng Năm 2017. Gia đình chưa nhận được thông báo chính thức nào của công an CS.Chúng tôi mời quý bạn đọc tham khảo nguyên văn Thông cáo bằng tiếng Anh của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc dưới đây.Genève ngày 8 Tháng Ba năm 2017Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy SĩLigue vietnamienne des Droits de lHomme en SuisseVietnamese League for Human Rights in Switzerland.