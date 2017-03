Trump: Diễn Văn Đầu Hòa Dịu

TVạn vật vô thường. Cây cỏ, muôn loài đều có sanh có diệt. Thời tiết có bốn mùa xuân hạ thu đông. Ngày có đêm, có sáng chiều. Con Người dù là tổng thống, hay thường dân, nhà báo, truyền thanh, truyền hình cũng không thể tránh được luật đổi thay. Chánh trị là chuyện của Con Người cũng đổi thay, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu; tình hình mới, nhiệm vụ cũng mới. Bài diễn văn đầu tiên sau một tháng chấp chánh của TT Trump cho thấy chân lý đổi thay ấy.Nghe gió đã đổi chiều hoà dịu trong bài diễn văn đầu tiên của TT Trump đọc trước khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội Mỹ ngày 28 tháng 2 năm 2017, như con én báo hiệu mùa xuân đến cho nhân dân và chánh quyền Mỹ. Giọng điệu, câu văn, lời nói của TT Trump nay nhã nhặn, truyền cảm chớ không gây cấn, nóng bỏng như khi tranh cử. Nội dung đượm tình đoàn kết và xây dựng làm cho dân giàu nước mạnh, Mỹ “vĩ đại trở lại”, mà Ông là người thọ lãnh trách nhiệm của toàn dân Mỹ ủy thác, là tổng thống của Mỹ, chớ không phải tổng thống của thế giới như Ông thành khẩn tuyên bố.Cũng cảm thấy không khí mùa xuân mát mẻ tâm tư, lời ăn tiếng nói của đa số cơ quan và những nhà truyền thông đại chúng Mỹ, miệng có gang có thép từng chống Ông Trump mút mùa lệ thuỷ. Như hệ thống truyền hình CNN kỳ phùng địch thủ của Ô Trump chưa bao giờ có một lời êm đẹp với Ô. Trump, nay lại lên tiếng khen bài diễn văn của TT Trump không tiếc lời. CNN còn thăm dò nhanh, khán thính giả của CNN từ lâu đa số chống Trump, nay có tới 78% hài lòng với bài diễn văn và 69% cảm thấy chính sách của ông Trump sẽ đưa nước Mỹ đi đúng hướng.Báo New York Times cũng như CNN đi tin hàng đầu trang nhứt chữ lớn, với giọng điệu chân thành, chớ không phải đá giò lái, rằng “Trump dịu giọng vạch ra các mục tiêu” - một lời khen hiếm hoi của báo này từ khi Ô Trump tranh cử và đắc cử.Báo Washington Post cũng đi tin hàng đầu ở trang nhứt “Bài diễn văn Tổng thống đáng ngạc nhiên của Trump”.Đài truyền hình Fox news khuynh hướng bảo thủ và thân Cộng Hoà đi tin coi đó là “Một chương mới của sự vĩ đại”.Dư luận cho rằng đây là hiện tượng bất ngờ trong giới truyền thông chính thống. Khán thính giả Mỹ cũng ngạc nhiên về ngọn gió truyền thông đổi chiều hoà dịu và mát mẻ như thế. Thiết nghĩ không có gì bất ngờ nếu nhìn bản chất của vạn vật, đó là sự chuyển biến của luật vô thường, luôn biến đổi của vạn vật.Biến đổi, chuyển hoá trên truyền thông đại chúng báo chí, phát thanh, phát hình, các trang mạng xã hội là hậu quả tức thời mà bài diễn văn của TT Trump là cái nhân. Lời lẽ trong bài diễn văn này rất chuẩn mực, giọng nói, nhã nhặn, long trọng và chân thành truyền cảm. Ông mở đầu bằng việc công nhận sự đóng góp của người Mỹ Da Đen nhân tháng kỷ niệm lịch sử người Mỹ gốc Phi châu. Và Ông công kích nạn thù hận người Da đen và Do Thái. Ông ca ngợi lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia, kêu gọi người Mỹ hợp tác với Cảnh Sát thay vì ngược đãi họ. Khác với TT Obama ngại mất lòng khối cử tri Mỹ gốc Hồi Giáo, TT Trump chỉ mặt đặt tên thẳng quân khủng bố Hồi giáo cực đoan… Ông Trump tuyên hứa sẽ không nhượng bộ trước đe dọa của quân khủng bố này.Ông không bao biện thế giới vì dân chúng Mỹ bầu cho Ông, Ông thọ nhiệm uỷ quyền của người Mỹ, Ông là tổng thống Mỹ, chớ không phải tổng thống của thế giới. Nên Ông kêu gọi đảng Dân chủ của Mỹ cùng hợp tác với chính quyền giải quyết các vấn đề của đất nước, Ông yêu cầu “ngưng đấu đá vì những vấn đề lặt vặt”.Đối với các nước ngoài, Ông quan niệm Ông được bầu là để phụng sự người Mỹ. Ông yêu cầu các nước phải đóng góp, chung chịu quân phí với Mỹ khi cần quân Mỹ đến bảo vệ an ninh và hoà bình cho những nước ấy.Ông tri ân những quân nhân nam nữ dành những ngày son trẻ, tươi đẹp, tài ba của mình để phục vụ Tổ Quốc Mỹ. Ông mời một số gia đình quân nhân, như goá phụ - vợ của quân nhân William Owen - người gần đây đã hy sinh ở Yemen trong một nhiệm vụ đột kích. Ông thành khẩn và long trọng tuyên dương: “Ryan đã chết giống như anh đã sống, như một chiến sĩ và một vị anh hùng… thành tích của anh đã được ghi khắc mãi mãi vào sử xanh…” Quả phụ Carryn Owens, đứng bên cạnh con gái TT Trump là Ivanka Trump, cả hai cảm kích. Tất cả hội trường, lưỡng viện quốc hội, quan khách, ngoại giao đoàn, kể cả quí bà, cô phụ nữa mặc đồ trắng phản đối Ông cùng đứng lên vỗ tay suốt 5 phút - một kỷ lục đáng ghi nhận của cử toạ dành cho bài diển văn đầu của TT Trump.Van Jones, một trong những nhà phê bình ông Trump gay gắt nhất trên Đài CNN, phải thành khẩn bình luận: “Đó là khoảnh khắc ông Trump trở thành Tổng thống và nếu ông tìm được cách tiếp tục chuyện này thì ông sẽ ngồi trên chiếc ghế Tổng thống trong tám năm tới đây…”Các ưu tiên cần phải thực hiện, TT Trump đề ra rõ ràng. Quân sự, tăng chi tiêu quốc phòng lên 10% (tức 54 tỉ USD). Giáo dục, cho tự do chọn trường, bỏ luồng tuyến, dành ưu tiên cho trẻ em nghèo thuộc cộng đồng thiểu số. Di trú, nhập cư chọn lựa, hợp thức hoá dễ dàng cho những em nhập cư lậu vào Mỹ khi còn bé nay đã lớn. Y tế ủng hộ cải tổ y tế theo hướng được nhiều dân biểu nghi sĩ Cộng Hoà chọn lựa.Ông cũng nêu ra một số hiện tượng đáng mừng cho Mỹ. Các đại công ty sản xuất sẽ tăng đầu tư nhiều tỷ, tạo hàng triệu việc làm cho Mỹ. Thị trường chứng khoán đã lên mức cao kỷ lục và đã tạo ra một khoản tài sản mới lên đến 3.2 ngàn tỷ Đô la. Chương trình canh tân lại toàn bộ hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ như đường xá, hải cảng, phi trường v.v…sẽ đầu tư cả ngàn tỷ do nhân dân và chánh quyền cùng làm, tạo việc làm không hết cho người Mỹ.Một Bác sĩ Nha khoa ở Little Saigon, Ô Lý vắn Quý, một nhân sĩ làm sống lại tập san Quân Y VN Cộng hoà, ngày 3/3 có một bài viết, phân tích rất gọn dễ hiểu về khuynh hướng cải tổ y tế của TT Trump, xin phép sao y để bà con dễ hiểu một vấn đề quá phổ thông nhưng luật lệ quá chuyên môn khó hiểu. “Về Y Tế thì TT Donald Trump khẳng định sẽ yêu cầu Quốc Hội bãi bỏ Obamacare và thay thế bằng một phương án khác tốt hơn dựa vào các nguyên tắc căn bản là: (1) Tất cả những người có tiền sử bệnh án phải được bảo hiểm sức khỏe, (2) Người dân được quyền tự chọn bảo hiểm sức khỏe cho mình, chính quyền sẽ trợ giúp bằng tax credit và các tài khoản sức khoẻ khác, (3) Chính quyền Liên Bang sẽ giúp đỡ cho các Thống đốc Tiểu Bang để mọi người trong các tiểu bang đều có bảo hiểm sức khỏe, (4) Cải tổ luật lệ để bảo vệ người dân và các bác sĩ không bị các chi phí quá đáng làm tăng chi phí bảo hiểm (ám chỉ luật kiện thưa giữa bệnh nhân và thầy thuốc) và tìm mọi cách giảm giá thuốc men xuống. (5) Bãi bỏ giới hạn tiểu bang, người dân có quyền mua bảo hiểm tại bất cứ tiểu bang nào. Điều này nhằm nâng tính cạnh tranh nhằm giảm giá bảo hiểm sức khỏe xuống.”(VA)