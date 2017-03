Lãnh Đạo Tập Đoàn Samsung Bị Tố Hối Lộ Hàng Triệu USD

Khoảng đầu tháng 03/2017, công tố viên cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thông đồng với bạn của mình là bà Choi Soon-sil để nhận tiền hối lộ từ tập đoàn Samsung. Số tiền hối lộ được cho là nhằm củng cố thêm quyền lực của ông Lee Jae Yong đối với công ty.Các cáo buộc chống lại người thừa kế Samsung, tập đoàn có giá trị 238 tỷ USD, được công tố viên đặc biệt đứng đầu vụ điều tra, ông Park Young-soom, đưa ra. Theo đó, công tố viên Park đã cáo buộc ông Lee tội khai man vì đã không thừa nhận rằng ông biết chuyện công ty đưa tiền cho các tổ chức do bà Choi Soon-sil quản lý, và không thừa nhận rằng ông không bị Tổng thống Park Geun-hye yêu cầu cung cấp hỗ trơ tài chính.Samsung bị cáo buộc là đã trả 43 tỷ Won (khoảng 37 triệu USD) cho các tổ chức do bà Choi Soon-sil quản lý. Trong một báo cáo công bố thông tin chi tiết về kết quả của việc điều tra, văn phòng công tố viên đặc biệt cho biết, Cơ quan Hưu trí quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ vụ sáp nhập 2 chi nhánh của Tập đoàn Samsung trong năm 2015, bất chấp dự toán lỗ lên đến 138.8 tỷ Won (khoảng 119 triệu USD).Cuộc điều tra đã hướng đến vụ scandal lớn có liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye, người đã bị quốc hội kết tội hồi tháng 12/2016, sau khi bị cáo buộc đã đồng lõa với bà Choi để gây sức ép lên các doanh nghiệp lớn, buộc các công ty phải quyên tiền ủng hộ 2 tổ chức được lập ra nhằm ủng hộ các sáng kiến chính sách của Tổng thống.Ông Lee là người thừa kế thế hệ thứ 3 của Tập đoàn khổng lồ Hàn Quốc Samsung, và là con cháu của một gia đình giàu có bậc nhất quốc gia. Lee Jae Yong đã ly dị và có hai người con, ông đang sở hữu tổng tài sản lên tới 6.2 tỷ USD và 4 triệu USD bất động sản tại Seoul.Samsung, tập đoàn do ông lãnh đạo là nhà sản xuất smartphone, TV màn hình phẳng và chip nhớ lớn nhất thế giới. Ông Lee cũng thường xuyên gặp gỡ với những tên tuổi nổi tiếng trong giới công nghệ tại Thung lũng Silicon chẳng hạn như Mark Zuckerberg hay Tim Cook… Sau khi bị bắt hồi tháng 02/2017, ông đã bị giam và sẽ bị xét xử vì tội hối lộ và tham ô vào ngày 09/03/2017.Công tố viên Park Yong-soo chia sẻ: “Chúng tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chúng tôi cho rằng vụ xét xử Samsung sắp tới… có thể là vụ án thế kỷ mà cả thế giới sẽ dõi theo”Theo: Nguoivietphone.com