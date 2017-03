Từ Vòi Tiền, Tới Giựt Tiền

Vòi tiền là quan chức mới có quyền vòi tiền. Còn giựt tiền là dân nghèo, cầm lòng tham không đặng.Báo Người Lao Động kể chuyện: Đình chỉ chi cục phó để làm rõ tin nhắn “vòi tiền” doanh nghiệp…Bản tin nói, Bà Nguyễn Thị Vy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa), đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ việc nhắn tin “vòi tiền” doanh nghiệp.Chiều ngày 6-3, ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Vy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, và 1 lái xe để làm rõ vụ nhắn tin “vòi tiền” doanh nghiệp.Trước đó, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của UBND tỉnh Thanh Hóa vào ngày 3-3, ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, có kiến nghị về việc một cán bộ trong đoàn kiểm tra của Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hóa đã nhắn tin vòi vĩnh doanh nghiệp phải chi thêm 6 triệu đồng, mặc dù trước đó đoàn này đến làm việc, doanh nghiệp cũng đã “bồi dưỡng”.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện về “An toàn thực phẩm: nan giải tứ bề”…Hội nghị giám sát chuyên đề đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2016 diễn ra tại TP.SG ngày 6-3.Tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra những câu chuyện đáng báo động: tình trạng hàng thực phẩm như gạo, cá tra xuất khẩu bị trả về do nhiễm bẩn; tiêu được giá nhưng xuất khẩu không được do không đạt tiêu chuẩn; Tình trạng bơm tạp chất vào tôm chưa giảm; sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật còn tùy tiện...Nói về tình trạng thực phẩm nhiễm bẩn, không an toàn và những hệ lụy của nó, bà Nguyễn Thị Hồng Minh - chủ tịch HĐQT Công ty CP Giải pháp và dịch vụ truy xuất nguồn gốc - cho biết:“Năm vừa rồi giá tiêu rất cao nhưng không xuất khẩu được vì hóa chất và thuốc trừ sâu rất nhiều. Gạo cũng bị Mỹ trả lại mấy chục tấn vì nhiễm hóa chất và thuốc trừ sâu. Cá tra từ phân khúc trung bình xuất khẩu đi nước ngoài thì nay ở phân khúc thấp nhất, tôm cũng bơm tạp chất...”.Bà nói: “Vừa rồi Thủ tướng có nói phải kiên quyết chống bơm tạp chất, nhưng tôi xin nói kiên quyết không bao giờ chống được vì nó là siêu lợi nhuận”.Trong khi đó, báo Đời Sống Pháp Luật kể chuyện một người đàn ông bước vào đồn công an, rồi chết… Chuyện rất lạ, không biết công an có hù dọa gì không, hay có đập bàn gì không… vì có những người yếu tim tới mức, thấy cônga n hét là có thể chết liền.Bản tin ĐSPL kể: Người đàn ông tử vong bất thường khi đi báo "án"…Đến trụ sở công an thị trấn Tân Trụ (Long An) để trình báo về việc bị câu trộm cá, tuy nhiên, sau khoảng 10 phút làm việc, ông V. bất ngờ đột tử.Sáng ngày 7/3, báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ UBND thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) cho biết, ông Nguyễn Long V. (SN 1960, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ) đột tử khi đến Công an thị trấn trình báo vụ việc.Vào khoảng 17h ngày 6/3, ông V. chạy xe máy đến Công an thị trấn Tân Trụ để báo án. Trước đó, ông V. phát hiện có người câu trộm cá nuôi của gia đình. Qua nhận dạng, ông V. cho rằng nghi phạm là người dân ở địa phương. Bức xúc vì bị trộm cá, ông V. đã lên cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên, khi vừa lên trụ sở công an thị trấn Tân Trụ làm việc, ông V. bất ngờ gục xuống ghế và té ngã xuống nền gạch bất tỉnh. Sau đó ông V. tử vong trên đường đi cấp cứu.Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện: Học sinh lớp 5 chặn đường cướp tài sản của cụ 75 tuổi…2 giờ đồng hồ sau khi ông lão bán rau nghèo khó trình báo bị cướp chiếc túi có 5 triệu đồng dành dụm cả đời, lùng sục cánh rừng, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm là cậu bé 11 tuổi.Trưa 5/3, ông Nguyễn Văn Huấn (75 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dắt xe đạp về nhà sau buổi bán rau ở chợ thì bị một cậu bé chặn đường, cướp túi xách trong giỏ xe, bỏ chạy vào rừng.Trình báo công an huyện, ông lão nói rằng do mắt kém chỉ thấy bóng dáng cậu bé nhỏ thó trong bộ đồng phục học sinh. Tài sản trong chiếc ví bị mất là chiếc điện thoại rẻ tiền và hơn 5 triệu đồng ông nhiều năm dành dụm luôn mang bên người, không dám để ở ngôi nhà tuềnh toàng tại bìa rừng.10 cảnh sát hình sự huyện Kỳ Sơn nhận lệnh truy tìm theo nhiều hướng. Lần theo con đường mòn tại khu rừng rậm xảy ra vụ cướp, cảnh sát thấy một chiếc xe đạp; đi sâu tiếp chừng 2km phát hiện túi xách cùng điện thoại của ông lão.Từ manh mối chiếc xe đạp và các nguồn tin báo, một giờ đồng hồ, nhà chức trách xác định cậu bé Hòa (11 tuổi) là nghi can số 1. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em đi làm ăn ở Trung Quốc từ lâu, Hòa sống cùng bà nội.Bản tin nói, khi khám nơi ở của cậu bé, số tiền hơn 5 triệu đồng được tìm thấy. Tại buổi làm việc có mặt người giám hộ, Hòa khai do muốn có tiền chơi game và sửa chiếc xe đạp đã nghĩ ra việc cướp tiền của ông lão…Đời buồn chi xiết kể…