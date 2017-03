Giám Sát Viên Andrew Đỗ Tổ Chức Hội Chợ “Mừng Hè Tự Do” Nhằm Phát Triển Văn Hóa VN Đến Thế Hệ Trẻ

(Fountain Valley)- Một trong những hoài bảo của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, là tạo cơ hội cho thế hệ thanh thiếu niên Quận Cam có những môi trường thích nghi để phát triển các lãnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là văn hóa truyền thống Việt Nam hòa đồng với văn hóa dòng chính và các sắc tộc bạn, do đó Giám Sát Viên Andtrew Đỗ phối hợp với Cơ Quan Quản Trị Công Viên Quận Cam (OC Parks) để tổ chức một Hội Chợ với chủ đề “Mừng Hè Tự Do” tại Công Viên Mile Square Parks nơi có 3 tượng đài của Tổng Thống Ronald Reagan, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Linh Mục Miguel Higaldo tiêu biểu cho những anh hùng tranh đấu bảo vệ tự do, vào 3 ngày 11, 12 và 13, tháng 8, 2017, vào cửa và đậu xe miễn phí.Giám Sát Viên Andrew Đỗ phát biểu: “Thế hệ trẻ biểu hiệu cho tương lai và sức mạnh của cộng đồng, do đó các em cần phải được hướng dẫn và đào tạo một sự hiểu biết về văn hoá truyền thống cũng như sự hòa đồng và thông cảm tự do của từng bản chất dân tộc, từ đó thế hệ trẻ sẽ trưởng thành trong một nền giáo dục và văn hóa lành mạnh để có thể kế tục lãnh đạo và phát triển cộng đồng…”Hội chợ Hè tự do sẽ bao gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang nhiều đặc tính văn hóa truyền thống, cổ truyền, hiện đại, và đặc biệt thể hiện nhiều thể loại văn hóa của từng sắc thái dân tộc tại Quận Cam. Ngoài ra sẽ có các trò giải trí lành mạnh (carnival rides) cho các trẻ em, thanh thiếu niên và hàng trăm gian hàng thực phẩm quốc tế và triển lãm chọn lọc đầu tiên tại Địa Hạt 1 Quận Cam.Giám Sát Viên Andrew Đỗ ước mong toàn thể cư dân và đồng hương hoan hỉ, nhiệt liệt tham dự Hội Chợ Hè đầu tiên có một không hai này.