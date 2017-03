Hoa Thịnh Đốn: Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương Năm 2017Tuyết Mai

Trong buổi Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương năm 2017 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức Lễ tuởng niệm nhị vị Trưng Vương vào lúc 11:00 giờ trưa ngày 4 Tháng 3, 2017 tại một hội trưởng của một Trường Trung học ở Alexandria, VA.Mặc dầu thời tiết mùa Đông ở HTĐ thật lạnh lẽo, nhưng cũng có khoảng hai trăm đồng hương tham dự. Chương trình được điều hợp bởi MC Lý Kim Hà. Giáo Sư Kim Oanh hưóng dẫn tế lễ theo nghi thức cổ truyền. Lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa do các hướng đạo sinh trong Liên đoàn Trưng Vương phụ trách.Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ, Việt và một phút mặc niệm, các cựu nữ sinh Trưng Vương và các hướng đáo sinh thuộc LĐ Trưng Vương họp ca bản Trưng Nữ Vuơng. Kế đến Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, Hội trưỏng Hội Người Việt Cao Niên vùng HTĐ (NVCN/HTĐ) có lời chào mừng quan khách. Ông nói, trong đời sống lưu vong tha phương, trăm phần khó khăn, điều kiện thiếu thốn, Hội NVCN/HTĐ trong hơn bốn mươi năm qua vẫn tiếp tục tổ chức lễ tưởng nhớ công đức tiền nhân với sự đóng góp rất tích cực của các quý vi trong các hội đoàn.Dược sĩ Trinh nói tiếp, lịch sử VN cũng như lịch sử loài người, nhị vị Trưng Nữ Vương là hai vị nữ anh hùng đầu tiên, trên hai nghìn năm về trước đã nêu cao ánh sáng mà đến thế kỹ thứ 21 nhiều nơi cũng chưa đạt được. Ông Trinh mong một ngày không xa chúng ta sẽ trở về VN, sống như những năm trước, lễ Hai bà Trưng là ngày lễ phụ nữ, trong đó có nhiều lễ hội, sinh hoạt xứng đáng để ghi ơn hai bà, mà nay chúng ta không đền đáp đủ.Trong dịp này Ông Đinh hùng Cường, Chủ Tịch CĐ HTĐ, MD&VA phát biểu, buổi lễ năm nay thật vô cùng ý nghĩa. Tại VN người dân đang biểu tình, cố gắng chống sự bành trướng của phuơng Bắc, Trung Cộng muốn thôn tính VN. Buổi lễ hôm nay nói lên tinh thần đấu tranh bất khuất của hai bà Trưng hơn hai nghìn năm trước, đã nêu gương sáng cho chúng ta, tiếp tục tranh đấu tự do, dân chủ cho VN.Ông Cường nói tiếp CĐ VN có nhiệm vụ phải bảo vệ những di sản văn hóa, có nghĩa là CĐ sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội Người Việt Cao Niên để tổ chức những buổi lệ như hôm nay và những lễ sắp tới, như lễ Giỗ Tổ…Thứ hai là CĐ VN phải xây dựng nền tảng, phát triển CĐ làm sao để chúng ta vững mạnh ở hải ngoại, đưa những người trẻ vào dòng chính để chúng ta có một cộng đồng vững mạnh để tranh đấu cho quê huơng VN. Sau nữa là CĐ VN chuẫn bị cho tuơng lai, làm sao có mo một bản Hiến Chương, hợp với tình trạng hiện tại để đồng bào có thể tham gia ngày một thêm đông. Bên cạnh đó CĐ cũng có nhiệm vụ quan trọng là cố gắng làm sao để có một Trung Tâm Sinh Hoạt CĐ, vô cùng cần thiết cho chúng ta trong vùng HTĐ.Sau cùng CĐ cũng sẽ không quên những vị cao niên là những vị đã hy sinh cho đất nuớc, cho con cái. CĐ sẽ có những chương trình đặc biệt để yểm trợ những vị cao niên.Tiếp theo chương trình là màn hoạt cảnh Hai Bà Trưng do các thanh thiếu niên trong Nhà Việt Nam HTĐ trình diễn, rất hấp dẫn, được đồng hương tán thưởng nhiệt liệt.Nữ sĩ Trương Anh Thụy, diễn giả chính của buổi lễ, Bà nói, nếu nói đến phụ nữ Việt Nam mà không nói gì đến phụ nữ bên nhà thì thật là một thiếu sót lớn. Nếu phụ nữ VN ở hải ngoại thành công lẫy lừng, làm vẻ vang dân tộc, thì phụ nữ bên nhà sau bốn mươi năm dưới chế độ CSVN đã đưa cả nuớc vào cảnh bần cùng. Phụ nữ bên trong guồng máy khổng lồ đó đã gánh chịu rất là thê thảm. Thế mà vẫn có những phụ nữ, những em gái, cháu gái ở lứa tuổi rất trẻ, trong lúc sơn hà nguy biến, đã can trường đứng lên, bất chấp sự đàn áp dã man vô nhân tính của CS. Họ đã kịch liệt phản đối sự xâm lấn của Trung quốc và sự bán nước của CSVN. Tất cả những tinh thần bất khuất đó từ đâu mà ra nếu không phải do ảnh hưởng của hai bà, của những vị anh hùng trong lịch sử đã ảnh hưởng lên mỗi ngưoòi con dân Việt, như bà Triệu, như Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Cô Bắc …Cuộc chiến này rồi cũng sẽ đi đến thành công.Theo sau là chương trình văn nghệ với các ca sĩ Như Hương, Hiếu Thuận, Kiều Nga và màn hợp ca Cô Gái Việt do các cựu nữ sinh Trưng Vương và Gia Long trình diễn. Lễ tưởng niệm hai bà được chấp dứt vào lúc 1 giờ trưa.Hình ảnh buổi lễ trong: