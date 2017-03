Mercedes Sẽ Thu Hồi 1 Triệu Xe Vì Có Nguy Cơ Cháy Nổ

Đầu tháng 03/2017, Mercedes đang tiến hành thu hồi 75,000 chiếc xe tại Anh vì một bộ phận đánh lửa có thể khiến các phương tiện có thể bắt lửa và bốc cháy. Nguyên nhân được xác định là do bộ phận đánh lửa của xe.Được biết, số lượng các loại xe phải trả lại nơi sản xuất trải dài từ dòng A-/B-/C-/E- đến CLA, GLA và thậm chí cả GLC SUV, đều là những đời xe được ra mắt từ năm 2015 đến năm 2017. Tổng số xe bị ảnh hưởng trên toàn thế giới ước tính lên tới 1 triệu chiếc. Mercedes đã ghi nhận được 51 vụ cháy do xe của hãng gây ra trên toàn thế giới. Báo cáo cho biết không có thiệt hại về người. Ở Anh, 5 phương tiện gặp phải tình trạng quá nhiệt, tuy nhiên chỉ có một chiếc bị bốc cháy. Riêng ở Mỹ, số xe bị ảnh hưởng khoảng 307,629 xe.Rory Lumsdon, đại diện của Daimler AG, công ty mẹ của Mercedes, đã lên tiếng về vụ việc: “Daimler AG đã phát hiện ra rằng trên một số mẫu dòng A-/B-/C-/E- đến CLA, GLA và cả GLC SUV, bộ phận đánh lửa có thể gây quá nhiệt.” Mercedes đã xác nhận thông tin và sẽ đưa ra thông báo chính thức về chính sách đền bù cho những chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng vào cuối tháng 03/2017.Các khách hàng nhận được tin nhắn của Mercedes sẽ liên lạc với cửa hàng bán lẻ để thay thế linh kiện lỗi bằng thiết bị đánh lửa điện tử. Đây là phương pháp sửa chữa tạm thời, cho tới khi thành phần mới được chuyển đến tay người dùng vào tháng 07/2017.Việc lắp đặt thay thế sẽ mất khoảng 1 giờ để hoàn thành và sẽ hoàn toàn miễn phí. Ông Lumsdon cũng nhấn mạnh rằng các phương tiện sau khi được bảo hành sẽ hoạt động bình thường và không gặp phải bất cứ vấn đề gì khác. Mercedes đã bắt tay đi vào điều tra vấn đề từ tháng 06/2016, sau khi nhận được hàng loạt báo cáo rằng bộ phận đánh lửa bị hư hỏng nặng do nhiệt độ cao gây nên.Theo: Nguoivietphone.com