Trump Ký Lệnh Mới: Siết Di Trú 6 Nước, Nhận 50,000 Tỵ Nạn Trong 2017, Giảm 1/2 So Với Năm Trước; 2 DB Hồi Giáo Phản Đối...

WASHINGTON - Cố vấn Kellyanne Conway loan báo: TT Trump ký ban hành trong ngày Thứ Hai sắc lệnh tu chính về di trú sau khi sắc lệnh ngày 27-1 bị kiện và bị đình chỉ thi hành theo quyết định của toà phúc thẩm – sắc lệnh mới dự kiến hiêu lực từ ngày 16-3-2017.Bà Conway xác nhận thường trú nhân hợp lệ và di dân dùng chiếu khán nhập cảnh có giá trị không bị ảnh hưởng – người Iraq không còn tên trong danh sách cấm., nhưng kiểm soát hồ sơ sẽ chặt chẽ.Nhóm 6 quốc gia trong danh sách cấm vào Mỹ là: Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan, và Yemen. Sẽ cấm cấp visa mới trong 90 ngày cho người từ 6 nước này, nhưng người đã có visa sẽ không bị ảnh hưởng.Sắc lệnh mới cũng cho đóng bằng 120 ngày chương trình tị nạn, ngoại trừ các hồ sơ đã thông qua, và ra mức tối đa hồ sơ tỵ nạn là 50,000 người trong tài khóa 2017, giảm phân nửa so với năm trước.Cố vấn Conway nói dân tị nạn Syria đuợc đối xử tuơng tự người tị nạn từ nước khác.Tin tiếp theo cho hay sau khi TT Trump ký, ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố “Nhiệm vụ của TT là bảo vệ công dân – các đe dọa luôn biến hoá, chúng ta tiếp tục thẩm định để ứng phó thích hợp là lẽ thường”. Trong khi đó, tại Capitol Hill, nghị sĩ DC Chuck Schumer tiên đoán sắc lệnh mới cũng sẽ bị kiện tương tự sắc lệnh ngày 27-1. Ông Schumer nhấn mạnh “Sắc lệnh tu chính vẫn là lệnh cấm”.Viên chức cao cấp Bộ nội an phát biểu: tiến trình nhập cảnh sẽ là vô cùng trật tự, sẽ không thấy hỗn loạn tại phi trường. FBI đang điều tra 300 người đuợc tiếp nhận như người tị nạn như là 1 phần trong cuộc điều tra chống khủng bố liên quan với “nhà nước Hồi Giáo - ISIS” và thành phần cực đoan hoá, theo các nguồn tin lập pháp dẫn thông tin từ hành pháp.*2 Dân Biểu Hồi Giáo Phản Đối Sắc Lệnh Di Trú MớiWASHINGTON - Ít nhất 2 dân biểu liên bang đã lên tiếng phản đối sắc lệnh do TT Trump ký ban hành trong ngày Thứ Hai, cấm nhập cảnh dân 6 nước Hồi Giáo trong 3 tháng – dân biểu DC Andre Carson của Indiana là dân cử Hồi Giáo liên bang thứ nhì đắc cử Hạ Viện.Vị kia là dân biểu DC Keith Ellison đại diện cử tri Minnesota đắc cử từ 10 năm trước.Viên chưc Bạch Ốc khẳng định: không nhắm tín ngưỡng nào cụ thể, chúng tôi muốn mọi người hiểu như thế.Ngoài ra, nghị sĩ CH Lindsey Graham đánh giá sắc lệnh di trú ngày 6-3 là biện pháp bảo vệ an toàn và an ninh quốc gia.