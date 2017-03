Giám Đốc FBI Bác Bỏ Lời Tố Obama Nghe Lén Điện Thoại

WASHINGTON - Tố giác cựu TT Obama nghe lén điện thoại trong thời gian ứng viên tỉ phú địa ốc tranh cử TT đã bị giám đốc FBI James Comey phản bác, theo báo New York Times.Ông Comey yêu cầu Bộ tư pháp công khai phủ nhận, vì tố giác hôm Thứ Bảy của TT Trump ám chỉ FBI phạm luật. Bộ tư pháp không bình luận,Ông Trump không trưng bằng chứng, cũng như trong nhiều phát biểu gây bàn tán khác. Dưới áp lực của chính giới thuộc đảng DC, giám đốc FBI phải lên tiếng chống lại TT tại chức – ông Trump đang bị hoài nghi vì các liên lạc với chính quyền Putin thông qua các cộng sự viên thân cận.Tại Bạch Ốc, tham vụ báo chí Sean Spicer nói: có rất nhiều tin tức phiền toái về các điều tra có động lực chính trị trước ngày tổng tuyển cử Tháng 11. Cựu phát ngôn viên của ông Obama là phó cố vân an ninh quốc gia Ben Rhodes khẳng định tố giác của TT Trump là ngụy tạo. Nếu có lệnh nghe lén, là lệnh của Bộ tư pháp, không do Bạch Ốc – cách duy nhất TT có thể hạ lệnh nghe lén không ra toà giám sát tình báo “Foreign Intelligence Surveillance – FSA” là khi không có công dân Hoa Kỳ liên quan. Trong trường hợp nghe lén tại Trump Tower (như ông Trump tố giác) là nơi không có ngoại kiều làm việc, tố cáo của ông Trump là khó giải thích.Các nhà lập pháp của đảng DC hô hào Bạch Ốc cung cấp bằng chứng trong khi Bạch Ốc kêu gọi lập pháp điều tra. Dân biểu CH Devin Nunes, chủ tịch ủy ban tình báo Hạ Viện, cho hay: sẽ điều tra để biết nếu có hoạt động nghe lén của chính quyền nhắm các viên chức của đảng hay của các nhà bảo trợ trong vận động tranh cử.Nghị sĩ CH Richard Burr, chủ tịch ủy ban tình báo Thượng Viện nói: sẽ tìm hiểu các đầu mối, theo hướng dẫn của tin tình báo và các dữ kiện thu thập đuợc. Trong tố giác cựu TT Obama, ông Trump gọi người tiền nhiệm là “kẻ xấu”, là “người bệnh hoạn”.Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn của CBS, dân biểu CH Jason Chaffetz không thấy bằng chứng trực tiếp hậu thuẫn tố giác của ông Trump - ông Chaffetz là chủ tịch ủy ban giám sát chính quyền.Mặt khác, cựu giám đốc CIA Michael Hayden nhận xét: có vẻ là TT Trump có lúc quên ràng ông đang là TT. Theo ông, TT Trump nên dùng quyền hạn để yêu cầu các viên chức lãnh đạo của an ninh, tình báo kiểm chứng tin có thể ông đã đọc từ Breitbart News tối hôm trước.Cố vấn chiến luợc Steve Bannon của TT Trump từng là giám đốc Breitbart. Ông Hayden là tiếng nói đả kích ông Trump trong thời gian tranh cử, từng giúp việc chính quyền liên bang của 2 đảng. Ông James Clapper, cựu giám đốc tình báo quốc gia (DNI), cũng bác bỏ ám chỉ về nghe lén điện thoại tại Trump Tower như TT Trump tố giác không trưng bằng chứng.