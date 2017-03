Cố Vấn Ngoại Thương: Thủng Mậu Dịch Đe Dọa An Ninh Mỹ

WASHINGTON - Ông Peter Navarro, là cố vấn thương mại tại Bạch Ốc, nói: khiếm ngạch mậu dịch đe dọa an ninh quốc gia - trong phác họa định hướng thương mại lấn luớt không nhân nhượng, chủ tịch HĐ thương mại trong chính quyền Trump chê trách kinh tế gia và truyền thông bỏ qua rủi ro gây ra bởi khiếm ngạch mậu dịch, theo thế giới quan lạc hậu.Ông Navarro bác bỏ lý lẽ của kinh tế gia theo đó Hoa Kỳ không thể điều chỉnh khiếm ngạch trong các điều kiện thực tế của hối suất cố định, thả nổi hay chi phối bằng thủ thuật ngân hàng.Cố vấn Navarro phát biểu hôm Thứ Hai tại National Association for Business Economics “Điều đó dẫn tới khiếm ngạch lớn và liên tục và hậu quả là thua thiệt về tự do, dân chủ, thịnh vượng trong Chiến Tranh Lạnh”.Ông báo động: Trung Cộng chiếm gần 330 tỉ MK trong khiếm ngạch mậu dịch của Hoa Kỳ là theo đuổi chiến luợc có ý thức về tăng đầu tư khắp thế giới, mua 1 doanh nghiệp bản xứ mỗi tuần.Khi đuợc hỏi về tuyên bố của TT Trump lên án Trung Cộng dùng thủ thuật ngân hàng để giảm giá trị thật của tiền yuan, cố vấn Navarro cho hay Bộ ngân khố sắp công bố 1 báo cáo về việc này.Đức chiếm 65 tỉ MK trong khiếm ngạch mậu dịch của Hoa Kỳ.