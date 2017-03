Ukraine: Nga Thuê Khủng Bố, Đàn áp Dân Thiểu Số Crimea

THE HAGUE - Toà quốc tế (ICJ) bắt đầu nghe điều trần trong vụ kiện của Ukraine chống lại Nga, tố cáo Moscow dùng quân khủng bố quấy rối tại vùng kỹ nghệ Donbass, và nguợc đãi người Ukraine là dân thiểu số tại bán đảo Crimes bị sáp nhập năm 2014.Đây có thể là vụ kiện cáo ngoạn mục nhất từ nhiều năm tại pháp đình ICJ. Mỗi bên đuợc phép điều trần trong 4 ngày – hồ sơ kiện 45 trang đệ nạp trong Tháng 1 kể ra các vi phạm 2 công ước quốc tế. 1 là tài trợ các nhóm loạn quân tại 2 vùng tự xưng CH Donnetsk và CH Luhansk phạm “công ước cấm tài trợ khủng bố”. 2 là các hành động ngược đãi dân thiểu số Ukraine và Tartar tại bán đảo Crimea sau khi Nga sáp nhập phần lãnh thổ này từ Tháng 3-2014, là vi phạm “công ước tiêu trừ mọi hình thức kỳ thị – CERD”.Các phúc trình của LHQ và quan sát viên của “tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu - OSCE” đuợc Kiev nêu ra làm bằng chứng.Kiev yêu cầu ICJ quy trách nhiệm Moscow về các tội ác, gồm luôn vụ phi cơ dân sự Malaysia bị bắn rơi. ICJ đuợc yêu cầu buộc Moscow bồi thường mọi thiệt hại gây ra. Ukraine cũng kiện tại các toà quốc tế khác, và cơ may thành công là hạn chế. Toà hình sự quốc tế ICC (cũng tại The Hague) nhận phân xử các vụ kiện về tội ác chiến tranh.Trong năm qua, TT Putin tuyên bố không dự phần quy ước Rome về định chế ICC - Nga ký nhưng không phê chuẩn. Ukraine không phê chuẩn nhưng cho phép ICC điều tra. Ukraine nộp 5 hồ sơ kiện với toà nhân quyền châu Âu (ECHR) và đang lập hồ sơ thứ 6. Cựu thẩm phán ICJ Bruno Simma cho hay: tiến trình tại toà này có thể kéo dài 3 năm.Ông Simma cũng nhắc lại vụ kiện chống Hoa Kỳ can thiệp tại Nicaragua 30 năm trước – ICJ xác nhận Washington vi phạm nhân quyền, nhưng, Washington không bị phạt tiền. Trường hợp Ukraine kiện Nga là phức tạp.