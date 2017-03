WHO: 1.7 Triệu Trẻ Em/Năm Chết Vì Ô Nhiễm

GENEVA - Tổ chức y tế thế giới (WHO) báo động: môi trường ô nhiễm và thiếu vệ sinh đưa tới 1.7 triệu tử vong trẻ em mỗi năm, vì các bệnh tiêu chảy, rốt rét và lao phồi, là những nguyên nhân có thể phòng ngừa.Phúc trình tựa đề “Atlas về sức khoẻ nhi đồng và môi trường” công bố hôm Thứ Hai ước luợng 25% tử vong trươc sinh nhật thứ 5 của trẻ em là môi trường ô nhiễm hay thiếu vệ sinh.Hơn 90% dân số thế giới hít thở không khí không hội đủ điều kiện lành mạnh của WHO – giám đốc WHO Margaret Chan nói rõ: trẻ em dễ bị tổn thương khi các bộ phận nội tạng và hệ thống miễn nhiễm đang phát triển.Trong năm qua, cơ quan bảo trợ nhi đồng UNICEF ghi nhận 2 triệu trẻ em hít thở không khí ô nhiễm.Phúc trình WHO cho hay: ảnh hưởng tai hại của môi trường ô nhiễm bắt đầu với bào thai trong bụng mẹ và tiếp tục sau ngày chào đời.Nguy cơ thông thường là bệnh về hô hấp như suyễn, cũng làm tăng nguy cơ phát bệnh tim, tai biến hay ung thư.Hoá chất đe dọa sức khoẻ trẻ em qua thực phẩm, nước, không khí và các loại vật chất trong môi trường bao quanh.Bà Maria Neira, là chuyên gia về sức khoẻ công cộng của WHO, cho hay: đầu tư để giải trừ các rủi ro môi trường với nước hay nhiên liệu sạch sẽ đưa tới các phúc hợp rộng lớn.Đe dọa lớn nhất về sức khoẻ là nhiễm trùng hô hấp với 570,000 tử vong/năm, tiêu chảy vì thiếu nước sạch và các điều kiện vệ sinh căn bản gây ra 361,000 tử vong khác.Nguyên nhân của 200,000 tử vong là bệnh sót rét, và 200,000 vì các nguyên nhân tai nạn, đuợc ghi như là “thương vong ngoài ý muốn”.