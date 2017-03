Biểu Tình Tuần Hành, Thắp Nến Cầu Nguyện Yểm Trợ Đồng Bào Theo Lời LM Nguyễn Văn Lý “Tập Hợp Quốc Dân VN” Để Cứu Nước

Biểu tình vì quê nhà.

Westminster (Bình Sa) - - Tại Khu Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017, hơn một ngàn đồng hương tham dự cuộc biểu tình tuần hành, thắp nến cầu nguyện để yểm trợ cho đồng bào quốc nội xuống đường theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý “Tập Hợp Quốc Dân Việt Nam” để cứu nước được tổ chức vào ngày 4-3-2017 từ Sài Gòn đến Hà Nội.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm. Trong lời phát biểu Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn cho hay, “Cũng vào thời điểm này cùng một lúc chúng ta và đồng bào tại quê nhà đang xuống đường, nhưng chắc chắn họ sẽ phải chịu sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản. Chúng ta cầu nguyện cho họ.”Cuộc tuần hành bắt đầu với một rừng cờ vàng và các biểu ngữ do Ban tổ chức cung cấp. Đoàn người biểu tình bắt đầu di chuyển, khi đoàn biểu tình đi ngang qua khu đậu xe Lees Sandwich, số đồng hương tham dự cuộc họp báo ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cùng nhập vào, đoàn người đi thành nhiều hàng một vòng đến đường Bushard quay trở về tập trung trước khu đậu xe Lees Sandwich, tại đây có một số quan khách đã có mặt, trong đó có: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Cố Vấn Hội Đồng Liên Tôn, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn và qúy vị thành viên trong Hội Đồng Liên Tôn, Mục Sư David Huỳnh, Linh Mục Nguyên Thanh,Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy và phu nhân, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Kỹ Sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ông Nguyễn Văn Lực Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego, một số qúy vị đại diên dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, địa phương, ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Lê Văn Sáu, Lê Quang Dật, Phan Như Hữu, Hứa Trung Lập, LS Nguyễn Xuân Nghĩa.. Qúy vị đại diện các chính đảng, các hội đoàn, đoàn thể trong đó có: Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Hội Thân Hữu Người Việt Quốc Gia, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Quốc Dân Đảng, Đoàn Biểu Tình Quân Dân Cán Chính VNCH, Liên Minh Quang Phục Việt Nam, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Hội Quân Cảnh, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Hội Người Việt Quốc Gia, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Ái Hữu Bạc Liêu, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, Hội Ái Hữu Nha Trang Khánh Hòa...Điều hợp chương trình do Anh Lý Vĩnh Phong và một em trong Tổng Hội Sinh Viên.Phần nghi thức chào quốc kỳ Việt am Cộng Hòa, Hoa Kỳ do Ban Tù Ca Xuân Điềm và các anh chị em nghệ sĩ thân hữu thực hiện.Tiếp theo Anh Ngô Thiện Đức, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy quan khách và đồng hương. Sau đó anh cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi trong quốc nội tố cáo nhà cầm quyuến cộng sản đã thẳng tay đàn áp, bóp nghẹt tiếng nói của người dân cũng như những nhà đấu tranh cho dân chủ, đàn áp, bỏ tù, khũng bố tinh thần, hèn với giặc ác với dân... Anh kêu gọi mọi người chúng ta không thể thờ ơ trước tình hình hiện nay. Sự xuống đường, yểm trợ và cầu nguyện hôm nay là một khích lệ tinh thần lớn lao cho đồng bào chúng ta trong quốc nội.Sau đó Ban tổ chức mời qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn lên dâng lời cầu nguyện.Đặc biệt trong đêm thắp nến, phần trình bày về tình hình đàn áp trong nước, Bác Sĩ Trần Việt Cường trong tài hùng biện ông đã làm cho người nghe say sứa theo dõi, những lời nói của ông đã lột trần được những gì dã man nhất hiện nay mà nhà cầm quyền cộng sản đã áp dụng đối với những tu sĩ các tôn giáo, những nhà đấu tranh cho nhân quyền...Tiếp tục chương trình với phần phát biểu của qúy vị quan khách, đêm thắp nến bắt đầu, xen lẫn chương trình có phần văn nghệ đấu tranh dưới sự điều hợp của Ca Sĩ Quỳnh Hoa và sự góp mặt trình diễn của Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và nghệ sĩ thân hữu trong cộng đồng.Mặc dù đêm xuống, trời lạnh nhưng đồng hương đã ở đến phút chót để cùng hô những câu khẩu hiệu đả đảo cộng sản hèn với giặc, ác với dân, fomasa cút khỏi Việt Nam, Toàn dân vùng lên cưu nước...Mọi chi tiết liên lạc: Ô Phan Kỳ Nhơn (714) 854-4584, Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, Trần Vệ (310) 800-5202, Lê Quang Dật (714) 417-2324.