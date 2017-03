Tu Viện Hoa Nghiêm Tiệc Chay Văn Nghệ Gây Quỹ Xây Chùa

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh đứng nói với Phật Tử.

Các nhạc sĩ, nghệ sĩ...

Trong buổi gây quỹ.

SANTA ANA (VB) -- Sau 2 năm không gây quỹ, Tu Viện Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 3222 W. First Street, Santa Ana CA. 92703 hôm Chủ Nhật 5/3/2017 đã mở dạ tiệc chay và văn nghệ gây quỹ để tu sửa Chánh điện đang bị nghiêng đổ.Cảm động vì Phật tử tới tham dự đông người, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh đã cảm ơn các Phật tử đã hỗ trợ cho tu viện suốt 37 năm qua, nói rằng trong 2 năm qua không gây quỹ, bây giờ cần khẩn cấp để chi trả tiền cho nhà thầu, nên phải gây quỹ.Bữa tiệc chay tuy là nấu tại chùa, nhưng ngon như tiệm.Trong khi đó, phần văn nghệ cúng dường phong phú với: keyboard Lê Phú, nghệ sĩ Minh Hùng, nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân, ca sĩ Hoàng Sỹ Phú, ca sĩ Phương Mỹ Hạnh, ca sĩ Thảo Vy, ca sĩ Quang Vũ...Được biết, Tu Viện Hoa Nghi6em được hình thành tại quận Cam từ 37 năm qua. Tu viện là ngôi nhà văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội, tu học Phật pháp. Tu viện cũng là Trung Tâm Thiền của Phật Giáo. Những sinh hoạt của tu viện đều gắn liền với mọi sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Nhưng có một điều không may là ngôi chánh điện thờ Phật có sức chứa đến hơn 700 người, đã xây cất trên một nền đất lún, nay đang bị sụt lún xuống khiến nền, móng, tường mái nghiêng đổ một bên có thể làm cho ngôi chánh điện sập xuống bất cứ lúc nào. Thành phố đã cảnh cáo nếu không sửa chữa, sẽ đóng cửa vì an ninh cho khách đến tu viện.Hiện nay, Tu Viện Hoa Nghiêm có nhiều sinh hoạt thích nghi cho mọi lứa tuổi.Chương trình sinh hoạt hằng tuần của Tu Viện Hoa Nghiêm từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều gồm có:Sinh hoạt người lớn từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng: Tu thời thứ nhất. 10 giờ sáng đến 12:30 trưa: Lễ Phật, hát Phật Ca, Quán tưởng, trì kinh, Lễ cầu siêu, cầu an... Tu thời thứ nhì: Tọa thiền, kinh hành, niệm Phật, Giảng kinh Đại Thừa và giải đáp thắc mắc. 12:30 trưa đến 1:30 chiều: dùng cơm chay. Từ 1:30 chiều đến 3:00 chiều Tu thời thứ ba.Ngoài ra còn có chương trình sinh hoạt Thanh Thiếu Nhi, Gia Đình Phật Tử Chánh Trí.Từ 10:00 AM đến 12 giờ PM: các em lễ Phật, tập hành thiền, Kinh hành niệm Phật, các em nghe kể chuyện và học Phật pháp Thiếu nhi, các em học Việt ngữ, 12 giờ PM dùng cơm chay. 12:30 đến 2:00 giờ sinh hoạt đoàn.Đồng hương Phật tử muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:Tu Viện Hoa Nghiêm, 3222 W. First Street, Santa Ana CA. 92703. Phone: (714) 775-6799.