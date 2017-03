Học Tiếp Với Chương Trình Dành Cho Người Lớn Tuổi Của Trường Đại Học Santiago Canyon College

(Tin từ Orange, CA)— Chương trình Older Adult của trường đại học Santiago Canyon College (SCC) tạo điều kiện cho những người đã về hưu học hỏi thêm những điều mới và có thêm ý thức cộng đồng. Tất cả lớp học đều miễn phí.Có một khoá học dành cho người lớn tuổi mang tên “Famous People and Places” (Danh nhân thắng cảnh) do Nancy Parent, là giảng viên và điều hợp viên chương trình Older Adult giảng dạy. Trong khoá học này, vào đầu buổi học bà Nancy sẽ hỏi các học viên điều gì mà họ biết hoặc nhớ về chủ đề của ngày hôm đó. Sau đó bà sẽ giảng bài và dùng những phim tài liệu để trình bày chủ đề qua một cách nhìn khác. Bà đã dạy chương trình dành cho người lớn tuổi ở nhiều trường đại học trong 18 năm qua. Bà cho biết: “Đây là một trong những điều tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm, nhưng nó lại là điều làm tôi rất lấy làm sung sướng.”Bà Nancy nhớ chuyện gần đây trong buổi dạy về tổng thống Franklin D. Roosevelt. Một trong các học viên nhớ lại là mẹ của bà đó đã bầu cho ông Roosevelt. Khi 10 tuổi, bà đó và người mẹ có mặt khi ông đi ngang qua làng của họ trong chuyến vận động bầu cử ghé nhiều nơi trong thời gian ngắn nổi tiếng của ông. Lần đó, ông đã cho dừng xe lại và gọi bà chạy lại xe. Khi bà đến, ông đã cho bà một thanh chô-cô-la mà bà nói bà chưa bao giờ ăn.Một khoá học khác là Creative Cooking for Older Adults (Nấu ăn sáng tạo cho người lớn tuổi) chú tâm vào sức khoẻ và dinh dưỡng. Trong khoá học này, giảng viên Judy Schindelbeck dạy đủ chủ đề từ năm nhóm thức ăn đến lau chùi và giữ vệ sinh đến những thay đổi trong giới nấu ăn. Với khoá học này, bà Judy hy vọng học viên sẽ biết về những thay đổi trong giới nấu ăn và hiểu biết hơn về những từ chuyên môn và dụng cụ nấu ăn mới để có quyết định đúng đắn trong bếp. Bà nói: “Mỗi mùi, mỗi vị có thể giúp học viên nhớ lại kỷ niệm xưa và đây là điều tuyệt vời.”Những khoá hiện có trong chương trình Older Adult Education bao gồm:-- Basic Drawing and Watercolor (Vẽ và màu nước căn bản)-- Painting Oil and Acrylic with Concepts of Composition (Sơn dầu và sơn acrylic với khái niệm về bố cục)-- Painting Oil and Acrylic with Concepts of Drawing (Sơn dầu và sơn acrylic với khái niệm về vẽ)-- Intermediate and Advanced Watercolor (Màu nước trung cấp và cao cấp)-- Quilting (Cách đan mền)-- Quilting Modern Style (Cách đan mền kiểu tân thời)-- Sewing for Minimalist (May vá dành cho người thích đơn giản)-- Making Your Own Comic (Tự làm chuyện vui)-- Musical Reminiscence (Âm nhạc hồi tưởng)-- Creative Cooking for Older Adults (Nấu ăn sáng tạo cho người lớn tuổi)-- Life Story Writing (Viết về chuyện thật trong đời)-- Journey Back in Time (Hành trình về quá khứ)-- Famous People and Places (Danh nhân thắng cảnh)-- Staying Mentally Sharp (Giữ cho đầu óc minh mẫn)Các lớp có trong nhiều giờ khác nhau từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các lớp có tại trường SCC, Town & Country Manor ở Santa Ana, Rehabilitation Institute of Southern California ở Orange, The Meridian ở Anaheim Hills, Fountain Senior Assisted Living ở Orange, Orange Senior Center, và Citrus Hills Assisted Living ở Orange.Cần chi tiết về ghi danh, thời khoá biểu và địa điểm lớp học, hãy gọi (714) 628-5922 hoặc vào www.sccollege.edu/olderadultsVài nét giới thiệu về trường Santiago Canyon CollegeTrường đại học Santiago Canyon College (SCC) dạy hơn 17 ngàn sinh viên học lấy tín chỉ và không lấy tín chỉ vào mỗi học kỳ. Trường chuẩn bị để sinh viên chuyển lên đại học hệ bốn năm và có nghề nghiệp, dạy các lớp nâng cao kiến thức cá nhân và chuyên môn, cũng như huấn luyện theo nhu cầu riêng của hãng xưởng hay ngành nghề. Trường được biết đến qua chương trình giáo dục cho người lớn mà luôn lưu tâm đến người đang đi làm và người cao niên bằng cách có thời khoá biểu uyển chuyển và các địa điểm trong cộng đồng. Trường phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, Orange, Tustin và Villa Park, và là một trong hai trường đai học phổ thông trực thuộc Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào http://www.sccollege.edu.