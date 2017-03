Phe Dân Chủ Tại Hạ Viện Đòi Điều Tra Bộ Trưởng Sessions

WASHINGTON - Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions không nhận giám sát cuộc điều tra của FBI về các tiếp xúc của các nhân vật thân cận ứng viên TT Donald Trump với viên chức Nga trước ngày tổng tuyển cử Tháng 11 - ông Sesssions bị tố cáo gặp ĐS Nga 2 lần hồi Tháng 7 và Tháng 9, khi là thành viên ủy ban quân vụ Thượng Viện, và cũng là 1 nhà bảo trợ đoàn vận động tranh cử của ông Trump.Trong buổi họp báo trưa Thứ Năm, ông Sessions khẳng định không đóng 1 vai trò nào trong cuộc điều tra. Ông quyết định theo hưá hẹn với ủy ban pháp chế để tránh xung đột quyền lợi giữa nhiệm vụ mới và vai trò cảm tình viên tích cực của ứng viên Trump trước đây.Trên hàng không mẫu hạm USS Gerard Ford đang đóng tại Virginia, TT Trump khẳng định hôm Thứ Năm: hoàn toàn tin cậy bộ trưởng Sessions.Thông cáo báo chí của Bạch Ốc nhấn mạnh: ông Sessions là người chân thực, các chính khách DC làm “quá”, họ đã thua bầu cử và nay không nắm vững thực tế.Tại Bộ tư pháp hiện nay, ông Sessions là viên chức duy nhất do TT Trump tuyển chọn. Thứ trưởng hiện tại là quyền thứ trưởng Dana Boente, do TT Obama bổ nhiệm từ trước – ông Boente ít đuợc nhóm của ông Sessions biết đến, nên trong văn thư từ chối việc giám sát cuộc điều tra của FBI, ông đề nghị thứ trưởng Boente bằng tên “Dane Boente” nắm mọi chức trách mà ông không nhận, gồm việc chọn 1 công tố viên đặc biệt.Sự kiện tương tự từng xẩy ra năm 2003 khi bộ trưởng tư pháp đương thời John Ashcroft đứng ngoài cuộc điều tra về vụ cố tình thẩm lậu lý lịch cộng tác viên CIA Valerie Plame của viên chức Bạch Ốc.Nhưng, ông Boente sẽ không làm nhiệm vụ này lâu, vì tuần tới Thượng Viện tổ chức điều trần để chuẩn thuận ứng viên thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein của TT Trump.Nhà báo mô tả ông Boente là viên chức chuyên nghiệp – theo báo New York Times, ông đuợc cả 2 đảng ưa thích vì là người trung thành với cơ quan.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng tổ chức American Civil Liberties Union muốn bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions phải được điều tra xem ông có trái lời thề hay không. Dân Biểu Keith Ellison, phó chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ cho biết hôm Thứ Năm viết trên twiter rằng trái lời thề là “tội đại hình và có thể bị kết án tù tới 5 năm.”Các nhà Dân Chủ tại Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã gửi một lá thư cho Giám Đốc FBI James Comey nói rằng FBI và văn phòng biện lý Hoa Kỳ tại thủ đô Washington nên mở cuộc điều tra xem ông Sessions có vi phạm luật pháp hay không.