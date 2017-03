TQ Sẽ Lập Mạng Lưới Thăm Dò Ở Biển Đông Để Khẳng Định Tuyên Bố Chủ Quyền Biển Đông

BEIJING - Viên chức cao cấp tại cơ quan tham vấn chính trị của chính quyền trung ương Trung Cộng tự biện hộ quyền xây dựng hạ tầng cơ sở trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông mà nhiều nước trong vùng tranh giành chủ quyền – phát biểu này có ý nghĩa phản bác các đả kích từ Washington.Tuyên bố của phát ngôn viên Wang Guoping đuợc ghi nhận sau khi 1 hải đội Hoa Kỳ di chuyển tại vùng biển tranh chấp và hải quân Trung Cộng thao luyện tại miền tây Thái Bình Dương.Beijing và Washington đấu khẩu từ lâu về vấn đề tự do hàng hải.Trước khi Trung Cộng mở đại hội tham vấn chính trị hàng năm, ông Wang không chỉ danh Hoa Kỳ, nhưng nói các chỉ trích là vô nghĩa, việc xây dựng cơ sở tại các đảo nhân tạo là cần thiết, chỉ người ngu mới tự gây rắc rối cho mính. Ông Wang nhấn mạnh: là nước có bờ biển dài rộng nhất tại Biển Đông, Trung Cộng quan tâm về an toàn và tự do hàng hải hơn bất kỳ quốc gia nào khác, các cơ sở xây dựng tại Biển Đông phục vụ nhu cầu quốc phòng, an toàn hàng hải cũng như nỗ lực cứu nạn.Tuần qua, 1 hải đội Hoa Kỳ do mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu tổ chức tuần tiễu tại Biển Đông – tuần này, 1 số chiến đấu cơ, phóng pháo cơ và trinh sát cơ báo động sớm của Trung Cộng bay qua không phận quốc tế phiá trên eo biển Miyako gần tỉnh đảo Okinawa của Nhật trong 1 cuộc tập trận phối hợp với hải quân, theo tin từ thông tấn chính thức Xinhua.Giới phân tích tin rằng Hoa Kỳ sẽ gia tăng sự hiện diện với chủ trương tăng ngân sách quốc phòng của chính quyền Trump.Chuyên gia Teng Jianqun tại China Institute of International Sthudies nhận xét: tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ nhân nhuợng về tự do hàng hải trong khi Trung Cộng tìm cách trở thành cường quốc của đại dương.Vẫn theo lời ông Wang, Trung Cộng tiếp tục là nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới, là cỗ máy mạnh nhât trong nền kinh tế thế giới.Trong khi đó liên quan đến tình hình Biển Đông, hôm Thứ Sáu, 3 tháng 3, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết rằng TQ sắp thành lập một mạng lưới quan trắc hải dương lần đầu ở Biển Đông.Bản tin VOA viết rằng, “Dự định của Trung Quốc thành lập một mạng lưới quan trắc hải dương lần đầu tiên ở Biển Đông tái khẳng định tuyên bố đòi chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền chồng chéo với các nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam.“Mạng lưới quan trắc hải dương này sẽ thu thâp các thông tin quan trọng cho Trung Quốc về thăm dò dầu khí, tìm kiếm khoáng sản đồng thời có thể sử dụng cho các mục đích quân sự.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm rằng, “Các chuyên gia nói nền tảng quan trắc cảnh tỉnh 5 bên tranh chấp ở Biển Đông, cộng thêm Hoa Kỳ, về mức độ kiểm soát của Trung Quốc.“Các nhà phân tích dự báo rằng mạng lưới này sẽ hình thành một nền tảng quan trắc vật lý dưới nước cùng với một mạng lưới dây cáp truyền tải kết nối với đất liền. Mạng lưới này có thể giúp thu thập dữ liệu tình báo cho quân đội, khai thác khoáng sản dưới biển, hoặc khoan dầu mỏ dưới đáy biển.“Ông Collin Koh, chuyên gia nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho biết: "Đó là một cách để họ mở rộng kiểm soát và để chứng minh thẩm quyền của họ trong khu vực đó".”