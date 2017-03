Họp Về Syria Do LHQ Bảo Trợ Sẽ Tiếp Tục Sau Tuần Đầu; Syria: ISIS Bị Đánh Bật Khỏi Thành Phố Di Tích Palmyra

GENEVA - Hội nghị tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng Syria do LHQ bảo trợ kết thúc tại Geneva hôm Thứ Sáu sau hơn 1 tuần thảo luận trắc trở – nhưng với ĐS Staffan De Mistura là phái viên hoà bình LHQ, duy trì đối thoại là điều ông hy vọng.Nhà ngoại giao chuyên nghiệp này đã báo trước “đừng mong phép lạ”, đặc biệt là khi chưa rõ lập trường của chính quyền Trump. Ông De Mistura tham khảo hàng ngày phái đoàn của các bên – cũng như trong các vòng đàm phán trước, các phe không đối diện tại bàn họp, trừ nghi lễ khai mạc có ý nghĩa tượng trưng.1 nguồn tin cho hay: ĐS De Mistura tiếp xúc các bên từ tối Thứ Năm đến 3 giờ sáng Thứ Sáu.Ông Jihad Maqdisi, thành viên liên đoàn đối lập “High Negotiation Committee – HNC”, nói: ĐS De Mistura đã tiên đoán bế tắc từ đầu, nhưng chúng tôi đạt đuợc xung lực và sẽ trở lại đối thoại “theo ý muốn của thượng đế”.Đây là vòng đàm phán thứ 4 do ĐS De Mistura dàn xếp.Theo định hướng của nghị quyết 2254 của HĐ Bảo An, các đề tài thảo luận tại hội nghị Geneva là về quản trị xã hội, hiến pháp và bầu cử.Damascus muốn đưa vấn đề chống khủng bố vào nghị trình trong khi đối lập đòi thảo luận chuyển tiếp chính trị, gồm số phận của lãnh tụ Assad.Trong thời gian họp hoà hội Geneva tuần qua, quyết tử đánh bom thí mạng tại Homs, thành phố lớn hạng 3 toàn quốc, gây thiệt mạng hàng chục người – trưởng đoàn al-Jaafari của chính quyền Damascus nhanh chóng đòi giành ưu tiên cho việc giải trừ nguy cơ khủng bố.Thứ trưởng ngoại giao Nga Gennady Gatilov có mặt tại Geneva để dự 1 phiên họp của HĐ Nhân Quyền, đã tiếp xúc phái đoàn Damascus, và gặp lần đầu tiên đại diện của đối lập. Dường như áp lực của Điện Kremlin là hiệu quả – bằng chứng là phái đoàn Damascus chấp nhận lịch trình do ĐS De Mistura đề ra. Trong khi đó, đại diện của HNC cảm thấy thận trọng với các thương luợng đang đuợc chờ đợi.Liên quan đến tình hình Syria một bản tin khác cho biết rằng ISIS đã mất thành phố di tích lịch sử Palmyra. Bản tin viết như sau.DAMASCUS - Binh lực Assad được chiến đấu cơ Nga yểm trợ đã hoàn thành chiến dịch giải phóng Palmyra, 1 thành phố di tích bị quân khủng bố ISIS chiếm.Phóng viên ngoại quốc cho hay: với 1 số trực thăng tấn công của Nga trợ chiến, ISIS đã bị đẩy lui hoàn toàn – quân chính phủ đã trấn giữ khu vực cổ thành đổ nát. Tại vùng ven, giao chiến tiếp diễn ác liệt, ISIS có xe tăng, vũ khí nặng và súng phòng không ra sức chọc thủng phòng tuyến đối phương.Tại Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin báo tin Palmyra đổi chủ, dẫn nguồn từ Bộ quốc phòng Nga.Thông tấn chính thức SANA của Syria cho hay cờ của ISIS tại Palmyra đã bị hạ – công binh đuợc Nga huấn luyện đang tháo gỡ bom mìn. Palmyra được giải phóng lần trước hồi Tháng 3, bị khủng bố ISIS tấn công bất ngờ giành lại 7 tháng sau, khi quân chính phủ dồn sức đánh ISIS tại Aleppo.Trước khi ISIS đến, Palmyra đuợc gọi bằng tên “Thành phố của cây cọ” hay “Châu ngọc của sa mạc”.