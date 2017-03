Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions cần phải từ chức

Nguyễn Quốc Khải

3-3-2017





Trong năm 2016, TNS Jeff Sessions đã gặp Đại Sứ Nga hai lần vào tháng 7 bên lề Đại Hội Đảng Cộng Hòa và tháng 9 tại văn phòng Thượng Viện, khi ông còn là thượng nghị sĩ và đang vận động tranh cử cho Ô. Donald Trump. Tuy nhiên trong buổi điều trần tại Thượng Viện Hoa Kỳ vào ngày 10-1-2017 để được Quốc Hội chấp thuận cho ông làm Bộ Trưởng Tư Pháp trong nội các của Ô. Trump, Ô. Sessions đã nói ông không biết có ai trong chương trình vận động tranh cử của Ô. Trump đã liên lạc với người Nga, Ông được cử thay thế [Ô. Trump] một hay hai lần trong chương trình tranh cử này và ông không hề liên lạc với những người Nga.





Thât sự một số người tham gia vận động cho Ô. Trump đã tiếp xúc với người Nga. Đó là Ô. Paul Manafort, cưu Chủ Tịch Ủy Ban Tranh Cử của Ô. Trump (đã buộc phải từ chức vào ngày 19-8-2016), Ô. Michael Flynn, cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia (buộc phải từ chức ngày 13-2-2017), Ô. Jared Kushner, con rể của Ô. Trump, bây giờ là cố vấn, cũng tham dự cuộc họp với Đại Sứ Nga Sergey Kislyak cùng với Ô. Michael Flynn vào tháng 12, 2016.









Một số nghị sĩ và dân biểu của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã kêu gọi Ô. Sessions từ chức vì đã thề mà nói dối trước Quốc Hội. TNS Elizabeth Warren (Dân Chủ, Maine) tuyên bố “Ô. Jeff Sessions là Bộ Trưởng Tư Pháp, người có thẩm quyền cao nhất để điều tra về quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga. Thật là một trò khôi hài. Đây không phải một điều bình thường. Đây không phải là tin bịa đặt. Đây thật sự là một đe dọa trầm trọng cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”





Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ, California), lãnh tụ thiểu số của Hạ Viện nói rằng “Cảnh sát viên cao cấp nhất của quốc gia thề nói thật nhưng đã nói dối với mọi người. Đây là lý do đòi hỏi phải từ chức. Ông ta đã chứng tỏ rằng ông ta không hội đủ tiêu chuẩn và không thích hợp cho chức vụ đòi hỏi sự tin cậy.”





TNS Susan Collins (Cộng Hòa, Maine) kêu gọi Ô. Sessions tự rút lui ra khỏi trách nhiệm điều tra của Bộ Tư Pháp về mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga. Cũng như một số dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa khác, Bà Collins không đòi ông Sessions phải từ chức Bộ Trưởng Tư Pháp.





Nguồn tin của NBC cho biết hiện nay đã có 85 dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu Ô. Session từ chức và 45 vị đòi ông đứng ngoài cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp. Ô. Sessions đã thỏa thuận điều thứ hai.









Vào năm 1972, Bộ Trưởng Tư Pháp Richard Kleindienst dưới thời Tổng Thống Richard Nixon đã phải từ chức vì đã gian dối với Quốc Hội trong việc điều tra vụ kiện chống độc quyền liên quan đến International Telephone and Telegraph Corporation (ITT). Nhà Trắng chỉ thị cho Ô. Kleindienst hủy bỏ vụ kiện này để bảo vệ ITT, một công ty đã đóng góp vào quỹ tranh cử của Đảng Cộng Hòa, nhưng Ô. Kleindienst đã khai rằng ông không hề liên lạc với ai thuộc Nhà Trắng. Công Tố Viên Đặc Biệt Leon Jaworski đã tìm thấy chứng cớ trong một cuộn băng của Nhà Trắng ghi lại cuộc nói chuyện qua điện thoại của Tổng Thống Nixon với Ô. Kleindienst. Đích thân Tổng Thống Nixon đã ra chỉ thị trên.





Trường hợp của Ô. Sessions nghiêm trọng hơn so với trường hợp của Ô. Kleindienst ở chỗ là Ô. Sessions dấu liên lạc với một đại sứ của một nước đối thủ của Hoa Kỳ, chứ không phải với một cơ quan khác của chính phủ. Ngoài ra, vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đang là một vấn đề gây ra khá nhiều bực bội trong quần chúng Hoa Kỳ và đòi hỏi chính quyền phải điều tra kỹ lưỡng.





Ngày hôm nay, Tờ Báo New York Times (NYT) trong mục xã luận, đã đề nghị Ô. Jeff Sessions phải từ chức. Thứ nhất là Ô. Sessions là một trong những người đầu tiên nhiệt liệt ủng hộ Ô. Donald Trump ra ứng cử tổng thống và tham gia vào chiến dịch tranh cử của Ô. Trump. Trong cương vị như thế, Ô. Sessions không thể nào điều tra một cách khách quan chiến dịch tranh cử của Ô. Trump xem nó có liên hệ gì với nước Nga hay không. Ô. Sessions đã đồng ý không tham dự vào cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp nữa. Điều này NYT cho rằng vẫn chưa đủ. Ông Sessions cần nộp đơn xin từ chức. Một công tố viên đặc biệt, độc lập, không đảng phái cần được bổ nhiệm để thực hiện cuộc điều tra và truy tố bất cứ hành vi hình sự nào liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc tranh cử của Hoa Kỳ.





CNN tường thuật rằng Đại Sứ Nga tại Hoa Kỳ Sergey Kislyak được những cơ quan tình báo Hoa Kỳ xem là một trong những gián điệp và tuyển mộ gián điệp cao cấp ở Washington theo một số viên chức của chính phủ Hoa Kỳ cũ và hiện nay. Thông thường đại diện ngoại giao cao cấp nhất không làm tình báo.





Trong vòng đúng sáu tuần lễ, từ 20-1-2017 đến 3-3-2017, chính quyền Trump trải qua không biết bao nhiêu rắc rối, quanh quẩn chuyện nội bộ. Vấn đề quốc tế hệ trọng xem ra bị lơ là.





Hoa Kỳ đã từng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng nội bộ lớn như các vụ (1) Bill Clinton – Monica Lewinsky dưới thời Tổng Thống Bill Clinton; (2) Iran – Contra dưới thời Tổng Thống George H. W. Bush; (3) Watergate dưới thời Tổng Thống Richard Nixon; (4) Spiro Agnew gian lận thuế và hối lộ dưới thời Tổng Thống Richard Nixon.





Khi Ô. Bill Clinton mắc vào vụ Monica Lewinsky, chính Ô. Sessions trên C-SPAN vào 1999 tỏ ý lo ngại rằng Ô. Clinton đã chứng gian hữu thệ (perjury under oath). Đã có nhiều viện dẫn như vậy. Ô. Sessions nói tiếp rằng Tối Cao Pháp Viện và nhân dân Hoa Kỳ tin rằng không ai ở trên pháp luật. Tổng Thống Clinton ở trong tình trạng khó khăn và rất nghiêm trọng này. Ô. Sessions chủ trương cho Ô. Clinton được xử án tuyệt đối công bằng. Nay đến lượt Ô. Sessions bị cuốn vào một cơn gió lốc. Trước hết ông ta nên tự xử sự trước.





Vì quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng Ô. Jeff Sessions, một người cầm cân nẩy mực về công lý, phải từ chức để khôi phục lại lòng tin của nhân dân Hoa Kỳ vào chính quyền và để bảo vệ hệ thống tự do dân chủ. Nền tảng dân chủ và luật lệ vững chắc với tự do báo chí, tự do ngôn luận, và sức mạnh của công dân, sẽ giúp quốc gia này mau chóng hồi phục.