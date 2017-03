Tổng Giáo Phận New York Vay 100 Triệu Đô Để Bồi Thường

NEW YORK -- Tổng Giáo Phận New York dự định vay 100 triệu đôla để chi trả cho các nạn nhân lạm dụng tình dục trong phạm vi nhà thờ -- cho dù vẫn là không đủ.Tổng giáo phận đang thương lượng để thế chấp 1 năm từ ngân hàng JPMorgan Chase trên mảnh đất nhìn qua bên kia đường từ thánh đường St. Patrick's Cathedral, nơi khách sạn Lotte New York Palace Hotel đang an trụ, theo hồ sơ nộp lên tòa Manhattan Supreme Court.Luật tiểu bang yêu cầu phải có tòa chấp thuận trước khi một giáo hội có thể bán hay thế chấp tài sản.Đại diện Tổng giáo phận là Joe Zwilling nói rằng “khoản vay đó sẽ chi trả cho chi phí thượng lượng [hồ sơ lạm dụng tình dục],” theo chương trình có tên là Independent Reconciliation and Compensation Program thiết lập từ tháng 10/2016, theo báo New York Daily News.Chương trình nhằm đền bù nạn nhân lạm dụng tình dục từ các linh mục để khỏi đưa ra tòa.Có nhiều trường hợp đã quá hạn để kiện: nạn nhân phải tự khai ra pháp lý trước 23 tuổi.Một thương lượng viên nói có 144 người đã nộp hồ sơ kiện, dự kiến sẽ còn nhiều hơn, và 64 hồ sơ đã thực hiện bồi thường xong.Một luật sư nói, có thể 100 triệu đôla không đủ bồi thường để thương lượng.