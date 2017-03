1.500 Công Nhân May Hà Nội Đình Công Vì Thu Tiền, Ém Đi

HANOI -- Hơn 1.500 công nhân đình công ở Hà Nội...Bản tin từ 24 h/Dân Việt ghi nhận rằng vào sáng ngày 2.3, hơn 1.500 công nhân của Công ty May xuất khẩu Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) nghỉ việc, tụ tập ở xưởng. Các công nhân yêu cầu chủ tịch công đoàn công ty từ chức và ban giám đốc công khai quỹ công đoàn, các khoản thu từ tiền lương của công nhân. Trong đó có khoản thu 10.000 đồng hàng tháng để ủng hộ quỹ tấm lòng vàng.Cụ thể, theo đơn kiến nghị của tập thể công nhân, từ năm 2014 đến nay, công đoàn công ty thu số tiền 10.000 đồng của hơn 1.500 người, ủng hộ quỹ tấm lòng vàng. Tuy nhiên, công đoàn công ty không công khai tổng thu, chi được bao nhiêu, ai nắm giữ.Bản tin ghi lời anh T.Đ (25 tuổi, một công nhân may) nói:“Tiền phạt của những công nhân vi phạm lỗi, chúng tôi cũng không được thông báo nộp vào quỹ nào. Khoản thu 10.000 đồng tuy không lớn nhưng nhân với số người đóng trong 3 năm lại là con số không nhỏ.Đó là tiền mồ hôi công sức của chúng tôi, nếu không công khai được việc dùng nó làm từ thiện, chúng tôi đề nghị trả lại cho anh em công nhân.”Chị L.T.T đại diện nhóm công nhân cho hay, năm 2016, công đoàn thành phố Hà Nội có tổ chức chương trình mái ấm tình thương cho đoàn viên công đoàn với kinh phí được hỗ trợ là 30 triệu đồng.Bản tin ghi lời chị T.:“Khoản hỗ trợ trên không được thông báo tới toàn thể đoàn viên công đoàn, không công khai đối tượng được nhận hỗ trợ. Tất cả chúng tôi đều đóng phí công đoàn đầy đủ, vậy mà khi công đoàn tổ chức du lịch lại hạn chế số lượng người tham gia. Một số công nhân hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã đề nghị, lãnh đạo công đoàn vẫn không hỗ trợ.”Các công nhân cho rằng để xảy ra những vấn đề trên, trách nhiệm do ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty May Đại Nghĩa. Ngày 28.2, hơn 1.500 công nhân đã nghỉ việc để phản đối. Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã lập đoàn thanh tra, lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại với công nhân. Tuy nhiên, đến ngày 2.3, các công nhân vẫn chưa nhận được trả lời của lãnh đạo công ty, công đoàn nên tiếp tục phản ứng.