TT Trump Diễn Văn: Nhiều Thống Kê Sai

WASHINGTON -- Sau khi Tổng Thống Donald Trump đọc bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội, sau đây là một số kiểm chứng sự kiện trong bài diễn văn từ hai nguôn.Kiểm chứng đầu là từ báo USA Today với các phóng viên Brooks Jackson, D'Angelo Gore, Eugene Kiely, Lori Robertson và Robert Farley, FactCheck.org.-- TT Trump nói Mỹ đã xài 6 ngàn tỷ đô vào Trung Đông và “với 6 ngàn tỷ đôla, chúng ta có thể tái thiết Hoa Kỳ.” Con số thực xài tới bây giờ là 1.7 ngàn tỷ đôla, theo Bộ Quốc Phòng Mỹ.-- TT Trump nói rằng bản phúc trình mới đây nói rằng chính sách đón di dân làm dân Mỹ tốn nhiều tỷ đôla/năm. Thực sự bản phúc trình đó nói rằng chính sách di trú có lợi lâu dài cho kinh tế Mỹ. (Bản tin USA Today không nói rõ, nhưng theo AP, ab3n báo cáo đó là của National Academy of Sciences).-- TT Trump nói 94 triệu dân Mỹ không còn trong lực lượng lao động, cons ố bao gồm ngưoòi về hưu, sinh viên đại học và ba mẹ ở nhà nội trơ5ợ. Đaị đa số (88.5 triệu người) nói họ không muốn đi làm nữa.-- TT Trump nói ông sẽ “quảng bá chính sách không khí sạch, nước sạch” -- ngôn ngữ mơ hồ, vài giờ sau khi Trump ký sắc lệnh gỡ bỏ quy định hồi năm 2015 có tên “Clean Water Rule”.--- TT Trump nói Mỹ đã để “biên giới của chúng ta rộng cửa cho mọi người vào,” thực tế ngân sac1h lực lượng biên phòng và nhân viên biên phòng đã tăng gấp đôi kể từ 2001.Sau đây, là bo túc bản tin AP kiểm chứng.-- TT Trump nói là đã tiết kiệm hàng trăm triệu đôla vì hạ giá chiến đấu cơ, thực tế việc hạ giá có trước khi TT Trump nhậm chức: Tư lệnh chương trình Không Lực loan báo hạ giá F-35 ngày 19/12/2016 -- sau khi Trump tweet về giá, nhưng là nhiều tuần lễ trước khi Trump gặp Tổng quản trị công ty Lockheed-- TT Trump nói rằng “từ khi tôi thắng cử, các hãng Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart và nhiều hãng khác loan báo họ sẽ đầu tư nhiều tỷ đôla tại Hoa kỳ và sẽ tạo ra nhiều ngàn việc mới cho dân Mỹ.” Thực tế, các quyết định của các công ty phần lớn là trước cuộc bầu cử. Trường hợp hãng Intel, viêc5 xây cơ xưởng ở thị trấn Chandler, Arizona thực ra khởi động dưới thời TT Obama, nhưng hoãn lại vì nhu cầu yếu về các chip mới (high-powered computer chips) và rồi tiến hành lại, dự kiến hoàn tất 4 năm nữa, vì tin nhu cầu sẽ tăng. Bi thảm là, ngay cả khi một sô1 công ty tạo ra việc làm mơ1ới, nhiều công ty khác đang sa thải nhân viên. Thống kê nhân dụng tháng 2 (tháng đầu tiên của TT Trump) sẽ do Bộ Lao Động loan bao1ó ngày 10/3/2017.-- TT Trump nói là sẽ giảm nhiều thuế cho giới trung lưu Hoa Kỳ. Thực tế, không có chi tiết nào đưa ra trong diên văn. Các phân tích đôc lập nói hưởng lợi nhiều nhất sẽ là những người rất giàu. Thành phần giàu trong nhóm 1% giau2ù nhất Mỹ sẽ đươc5 giảm thuế trung bình gần 215,000 USD/năm, trong khi nhóm trung lưu 1/5 dân sô sẽ được giảm 1,010 USD/năm, theo Tax Policy Center, dựa vào đề nghị giam3 thuế do Trump đưa ra khi tranh cử.-- TT Trump nói ObamaCare đang sụp đổ... đang tự nổ bùng... Thực tế thì không như thế, tuy rằng các bất toàn trong luật bảo hiểm y tế 2010 đã xảy ra và đang diễn tiến. Chuyên gia bảo hiểm y tế Larry Levitt của hội Kaiser Family Foundation nói “bùng nổ” là quá lời. Trong năm 2017 đã có 12.2 triệu người ghi danh ObamaCare cho dù Trump khi tranh cử từ năm ngoaí da94 hăm dọa xóa sổ ObamaCare.