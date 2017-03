2 Viện Lập Pháp Sẽ Chống Trump Cắt Giảm Ngoại Viện

WASHINGTON - Định hướng ngân sách của chính quyền Trump, gồm cưỡng đặt giảm ngoại viện và 1 số chương trình phúc lợi, không có cơ may đuợc thông qua cả tại 2 viện lập pháp dưới quyền chế ngự của đảng CH.Nghị sĩ Mitch McConnell là trưởng khối đa số CH tại Thượng Viện và chịu trách nhiệm về ngân sách viện trợ, khẳng định với báo chí: viện trợ là 1 phần quan trọng trong ngân sách và thường là nhỏ so với quân phí – ông McConnell nhắc nhở viện trợ luôn là cần để hậu thuẫn chính sách ngoại giao.Thủ lãnh DC tại Thượng Viện là nghị sĩ Chuck Schumer báo động: TT Trump định giảm tài trợ về nghiên cứu cũng như về giáo dục, dù ông xác quyết quyền học hành là dân quyền.Ngoài ra, tại diễn đàn Thượng Viện, nghị sĩ CH Marco Rubio lập luận: viện trợ là cấp thiết với an ninh quốc gia cũng như kinh tế quốc nội.