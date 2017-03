Cô Đoàn Thị Hương Khai Vô Tội

KUALA LUMPUR, Malaysia -- Trong khi cô Đoàn Thị Hương ra trước tòa án Malaysia, chính phủ Nam Hàn cho biết rằng "Bắc Hàn đã lên kế hoạch ám sát Kim Jong-nam từ hai tháng trước"...Bản tin VOA cho biết cô Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn ra tòa.Nữ nghi can người Việt bị giải ra tòa và chính thức bị truy tố tội giết hại anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ở Malaysia hôm Thứ Tư 1/3/2017.Những hình ảnh chụp do các hãng thông tấn đăng tải cho thấy cô Đoàn Thị Hương bị còng tay và được cho mặc áo chống đạn với sự bảo vệ của lực lượng an ninh vũ trang hùng hậu.Theo cáo trạng, nữ công dân Việt Nam và bị cáo người Indonesia Siti Aishah, cùng bốn người đàn ông chưa rõ danh tính, hiện vẫn bỏ trốn, đã có mặt ở ga đi của sân bay quốc tế Kuala Lumpur với mục đích giết công dân Bắc Hàn.Một người đàn ông Bắc Hàn, mà cảnh sát Malaysia nói tên là Ri Jong Chol, vẫn bị cảnh sát giam giữ và chưa bị truy tố. Cảnh sát hiện truy nã 7 người Bắc Hàn khác, trong đó có một nhân viên đại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur.Trả lời VOA Việt Ngữ sau phiên tòa, ông Selvam Shanmugam, luật sư bào chữa cho nữ nghi can người Việt, cho biết: “Sau khi nghe cáo trạng, cô ấy nói rằng tôi hiểu cáo trạng, nhưng cô ấy nói tôi vô tội'. Cô ấy bác bỏ cáo trạng”. Ngoài ra, theo ông Shanmugam, cô Hương không nói thêm gì, và tỏ ra “bình tĩnh”.Theo luật sư người Malaysia, tòa cũng ra lệnh gia hạn giam giữ cô Hương cho tới ngày ra tòa tiếp theo vào ngày 13/4.Ông Shanmugamcho biết ông được Hội Luật sư Việt Nam mời tham gia bào chữa cho cô Hương, và ngày Thứ Năm, sẽ có một nhóm luật sư người Việt sang Kuala Lumpur để cùng ông xử lý vụ việc. Còn trong lần cô Hương xuất hiện đầu tiên tại tòa, chỉ mình ông tham gia.Ông Shanmugam cho VOA Việt Ngữ biết thêm rằng có đám đông lớn hàng trăm phóng viên từ khắp nơi đổ về đưa tin về phiên tòa. Nếu bị kết án, cô Hương và nữ nghi can người Indonesia có thể bị treo cổ.Một cựu Thứ trưởng Công an Việt Nam không muốn nêu danh tính nói với VOA tiếng Việt hôm 28/2 rằng Hà Nội "không thể can thiệp để giảm án cho nghi phạm", nhưng Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sẽ “phối hợp với bên Malaysia để trao đổi bảo vệ quyền công dân [Việt Nam]" theo luật quốc tế. "Còn họ xử thì căn cứ vào pháp luật của họ để xử", cựu quan chức này nói.Bản tin VOA cũng nhắc lời cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia tuần trước nói rằng hai nữ nghi can đã “được trả tiền” và “được huấn luyện” thực hiện vụ ám sát.Hôm 24/2, Malaysia thông báo kết quả điều tra ban đầu, cho thấy theo đó người anh em của lãnh tụ Bắc Hàn bị giết bởi “chất độc thần kinh VX”, một hóa chất cực độc, bị Liên Hiệp Quốc liệt vào “danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt”.Trong khi đó, bản tin BBC ghi rằng khi lên tiếng chính thức về vụ công dân của mình bị giết ở Malaysia, Bắc Hàn nói tên ông này là Kim Chol và nghi ngờ Hoa Kỳ và Nam Hàn liên can.Trong bản tin hiếm hoi về vụ việc, hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA lần đầu tiên xác nhận công dân Bắc Hàn bị sát hại hôm 13/2 tại sân bay ở Kuala Lumpur có tên là Kim Chol.Tuy các nguồn của Malaysia và các nước khác đã công bố thông tin này từ lâu, cho tới nay Bắc Hàn vẫn không thừa nhận nhưng không nói tên người bị giết là gì mà chỉ nói hôm 22/2 rằng đây là "công dân CHDCND Triều Tiên (Bắc Hàn), mang hộ chiếu ngoại giao".Nam Hàn nói Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.Bản tin ngày 1/3 của KCNA cáo buộc Hoa Kỳ và Nam Hàn liên đới vụ sát hại ngày 13/2."Một số kênh truyền thông nghi rằng vì hai nữ nghi phạm bị bắt đã thăm Nam Hàn một số lần trong quá khứ, rất có thể nhà chức trách Nam Hàn đã chuyển cho họ chất hóa học [giết người]".Trong khi đó, bản tin KBS của Nam Hàn ghi rằng: Bắc Hàn đã lên kế hoạch ám sát Kim Jong-nam từ hai tháng trước...Báo Trung Quốc (China Press), tờ báo của người Malaysia gốc Hoa, và tờ Oriental Daily (Nhật báo Đông Phương) của Malaysia hôm 28/2 đưa tin Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết kết quả điều tra của cảnh sát nước này cho thấy các nghi phạm Bắc Hàn đã lên kế hoạch sát hại ông Kim Jong-nam từ hai tháng trước.Ông Hamidi cho biết sau khi Malaysia hoàn tất các thủ tục tư pháp, nước này sẽ chia sẻ thông tin điều tra vụ án với các cơ quan tình báo quốc tế, như báo cáo DNA, báo cáo khám nghiệm tử thi, kết quả thực nghiệm hóa học, đoạn băng ghi hình vụ ám sát tại sân bay Kuala Lumpur.Theo cảnh sát Malaysia, ít nhất tám nghi phạm người Bắc Hàn, bao gồm cả nhân viên Đại sứ quán miền Bắc tại Malaysia và nhân viên hãng hàng không Koryo của nước này, đã chỉ đạo hai nữ nghi phạm người Việt Nam và Indonesia trực tiếp ám sát ông Kim Jong-nam bằng chất độc.Hai nữ nghi phạm trên đã diễn tập trước vụ ám sát nhiều lần, rửa sạch chất độc sau khi ra tay. Những kẻ cầm đầu vụ ám sát người Bắc Hàn đã lên một kịch bản ám sát rất tỉ mỉ, và ngoài một nghi phạm miền Bắc hiện đã bị bắt giữ, tất cả đều đã ẩn náu rất kín.