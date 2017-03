TT Trump Đọc Diễn Văn Trước QH Lần Đầu: Đòi QH Chi 1,000 Tỉ MK Để Xây Hạ Tầng Cơ Sở

Tổng Thống Donald Trump đọc diễn văn liên bang lần đầu tiên của ông trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ vào tối Thứ Ba, đặt ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ tổng thống của ông, và trong nghĩa rộng, là viễn kiến của ông đối với đất nước.Trump nêu bật những giới hạn việc vận động hành lang mới, và các sắc lệnh hành pháp mà ông đã đưa ra để giảm các luật lệ, bắt đầu lại đường dẫn dầu bị trì trệ, và trấn áp di dân bất hợp pháp.Lập lại những cam kết đã từng ông nói đến quá nhiều lần, Trump hứa “hủy bỏ và thay thế” Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA) nhưng bị ngừng lại để giải quyết các bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về cách thức làm sao để thực hiện điều đó.Trump kể hàng loạt câu chuyện để nêu bật lời kêu gọi của ông về cải tổ Cơ Quan Thực Phẩm Và Thuốc (FDA) và giáo dục công lập.Ông cam kết sẽ thực hiện cải tô thuế “lịch sử,” trong khi ông có vẻ như gật đầu với kế hoạch “điều chỉnh biên giới của các nhà Cộng Hòa tại Hạ Viện, nhưng đã không xác nhận một cách rõ ràng điều ấy. “Điều chỉnh biên giới” là nói gọn của đề án thuế nhập cảng của Cộng Hòa tại Hạ Viện, mà đã bị một số nhà Cộng Hòa chống đối.Ông cũng trình bày các chính sách về di trú của ông, gồm đề xuất gây tranh cãi của ông để xây tường dọc theo biên giới Mexico và Hoa Kỳ.Ông kêu gọi các nhà lập pháp Cộng Hòa và Dân Chủ cùng nhau làm việc để cải tổ hệ thống di trú vào chương trình dựa trên sự tốt đẹp tập trung vào “cuộc sống hạnh phúc của các công dân Mỹ.”Trump còn kêu gọi gia tăng chi tiêu quân sự và 1,000 tỉ đô la vào việc tân trang hạ tầng cơ sở đang bị hư hại.Ông cũng hứa sẽ dùng nhóm từ “khủng bố Hồi Giáo cực đoan” thay vì Hồi Giáo đã gây tranh cãi và bất bình.Ông cũng cam kết thực hiện các bước kế tiếp để nâng cao an ninh quốc gia và “đẩy những người làm hại chúng ta ra xa.”“Chúng ta không thể cho phép một bãi đổ của khủng bố hình thành bên trong nước Mỹ -- chúng ta không thể cho phép Quốc Gia chúng ta trở thành thánh địa cho những kẻ cực đoan,” ông Trump nhấn mạnh trong bài diễn văn.Tuy nhiên, bài diên văn của ông Trump đã không đưa ra thêm điều gì để hậu thuẫn cho đề nghị cải tổ thuế và lộ trình xóa sổ Obamacare -- 2 điều mà nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa rất muốn nghe.Trọng tâm trong bài diễn văn tối Thứ Ba tại luỡng viện QH của TT Trump là gia tăng hậu thuẫn trong cử tri và nhắc lại hưá hẹn nâng đỡ các giới bị bỏ rơi trong thay đổi kinh tế.Trong hơn 1 tháng gây sóng gió, TT Trump coi chính sách nội an là ưu tiên và trung tâm, với các chương trình di trú khắt khe hơn, dựng tường biên giới và dự định tăng ngân sách quốc phòng 10%.Các phụ tá xác nhận vị lãnh đạo hành pháp liên bang 70 tuổi định trở lại chú tâm vào các vấn đề cơm áo đã giúp ông thắng tổng tuyển cử Tháng 11. Trong phát biểu thông qua chương trình Fox News and Friends sáng Thứ Ba, ông Trump nhấn mạnh “Tất cả những điều tôi có thể làm là tiếng nói từ con tim, và nói lên những việc tôi muốn làm”.Theo mô tả của 1 viên chức, TT chú tâm vào việc giải quyết những vấn đề thật, với con người thật. Nhưng, “tuần trăng mật” của TT thứ 45 không dài lâu vì các bất đồng nội bộ và thiếu kinh nghiệm.Thăm dò RealClearPolitics ghi tỉ lệ công dân ủng hộ ông Trump là 44%, thấp chưa từng thấy với tân TT trong 1 tháng đầu làm việc lãnh đạo hành pháp. Tỉ lệ tương ứng của TT Obama gần ngày đọc thông điệp liên bang đầu tiên, Tháng 2-2009, là 62%.