Vợ Chồng Obama Ký Hợp Đồng Ra Sách Mới Tới 60 Triệu Đô

Cựu Tổng Thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã ký hợp đồng sách với Nhà Xuất Bản Penguin Random House hôm Thứ Ba.Các điều khoản tài chánh thì không được công khai, dù vậy bản tin cho thấy việc đấu thầu cuốn sách đầu tiên của vợ chồng cựu tổng thống có thể nhiều tới giá cao nhất 60 triệu đô la.“Chúng tôi rất vui để tiếp tục hợp tác xuất bản sách với Tổng Thống và phu nhân Obama,” theo Tổng Giám Đốc Penguin Random House là Markus Dohle co biết trong một tuyên bố.“Với chữ nghĩa và lãnh đạo của họ, họ thay đổi thế giới, và mỗi ngày, với những cuốn sách mà chúng tôi xuất bản tại Penguin Random House, chúng tôi cố gắng làm tương tự,” theo Dohle cho biết tiếp.Năm 1995 Barack Obama đã viết cuốn sách bán bạc triệu “Dreams from My Father" và "The Audacity of Hope" trong năm 2006. Ông cũng viết cuốn "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters" trong năm 2010.Michelle Obama thì chỉ viết một cuốn "American Grown," được xuất bản năm 2012.